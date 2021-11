Barbara Berlusconi è diventata mamma per la quinta volta. La primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha dato alla luce Ettore Quinto, il figlio nato dalla relazione con il compagno Lorenzo Guerrieri, imprenditore nel settore immobiliare. Per il leader di Forza Italia, il piccolo Ettore è il quattordicesimo nipote, nato poco dopo Emanuele, il figlio che Luigi, fratello minore di Barbara, ha avuto con Federca Fumagalli.

Barbara ha partorito in una clinica privata svizzera nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 novembre, come riporta il Corriere della Sera. Per Barbara e Lorenzo si tratta del terzo figlio insieme dopo Leone nato nel 2016 e Francesco (2018). Barbara ha anche altri due figli – Alessandro (nato nel 2007), Edoardo (2009) – avuti con il suo ex compagno Giorgio Valaguzza. Tutti figli maschi, tanto che Barbara, una volta scoperta la gravidanza, aveva scherzato sui social, scrivendo che se fosse nato davvero un altro maschietto l’avrebbe chiamato Quinto. Una vera e propria profezia, insomma!

Barbara Berlusconi ha 37 anni ed è l’attuale amministratore delegato della holding 14 che controlla il 21,42% di Fininvest. Lorenzo, invece, ha un passato da barman e oggi lavora come imprenditore nel settore immobiliare, I due si sono conosciuti nel 2013 dopo la fine della relazione tra Barbara e Alexandre Pato, calciatore brasiliano che all’epoca giocava nel Milan.

La scintilla sembra essere scoccata in un locale di Monza dove Lorenzo lavorava come barman per mantenersi ai tempi dell’università, quando era ancora uno studente di economia. Barbara e Lorenzo sono insieme da quasi dieci anni ma non sono sposati; tuttavia, da qualche tempo sono iniziate a circolare voci su un possibile matrimonio tra i due.