I jeans ampi (must have) di Belén Rodriguez che uniscono comodità e glamour

Dopo aver ufficializzato la rottura fra lei e l’ormai ex fidanzato Antonino Spinalbese, Belén Rodriguez ha dedicato del tempo a se stessa e ai figli Santiago e Luna Marì. Pronta ad andare avanti, la showgirl è tornata a stupire i suoi follower su Instagram con un look casual mozzafiato.

Lo scatto condiviso sul suo profilo la vede infatti in splendida forma, con un paio di jeans ampi e sfrangiati che dominano l’intero outfit. Il capo, perfetto per essere indossato durante le occasioni informali del 2022, è la soluzione giusta per unire comodità e glamour.

Il modello vita alta e gamba larga, è caratterizzato da una tonalità slavata blu chiaro. Il dettaglio originale è l’orlo a taglio vivo che regala ai pantaloni un effetto sfilacciato dall’aria country chic.

In abbinamento, Rodriguez ha indossato una camicia oversize di lana firmata N°21, caratterizzata da linee maschili e motivo tartan che gioca sulle tonalità del viola, con sfumature di bianco e di lilla che si alternano sulla fantasia a quadri. La ciliegina sulla torta è l’orlo arricchito da piccoli cristalli rettangolari, un dettaglio raffinato che dona lucentezza.

Ai piedi, invece, un paio di stivaletti in pelle nera con punta e tacco quadrato completano il tutto. Come accessori, borsa Hermès dello stesso colore con finiture metalliche placcate in argento e un berretto beige che le incornicia il volto, regalandole un aspetto sportivo e trendy. Il risultato finale è un abbigliamento versatile, da copiare per lasciare il segno durante gli eventi da giorno.