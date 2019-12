Blush trucco migliori in polvere e in crema

Indispensabile tra i prodotti make-up, il blush trucco, sia in polvere che in crema, regala un aspetto bonne mine all’incarnato e aiuta a scolpire i tratti del viso.

Chiamato anche fard e utilizzato sin dall’antico Egitto, ha lo scopo di ricreare una lucentezza naturale, per questo motivo va scelto nella tonalità più vicina a quella della propria pelle: tono prugna per la carnagione scura, tonalità pesca per la pelle rosata e bronzata se si ha un colorito olivastro.

Ecco i migliori blush trucco, in crema e in polvere, secondo la redazione di DireDonna.

Blush trucco: i migliori in polvere

Couture Blush trucco di Yves Saint Laurent

La nuova tecnologia “Wet process Tecnology” regala un’intensità impalpabile, un effetto finale naturale e un colore a lunga tenuta.

Pro: la forte concentrazione di pigmenti e particelle di colore, molto sottili, riflettono la luce creando un risultato modulabile, in modo facile e veloce.

Tonalità: disponibile in 5 nuance

Prezzo consigliato: 49 euro

Fard e ombretto Collistar

Speciale palette di impalpabili polveri dal look animalier che si ispira alla Milano delle sfilate di moda.

Pro: il gioco di texture satinate, perlate e ultra-perlate, consente di creare diverse tipologie di make-up

Tonalità: disponibile in 1 nuance

Prezzo consigliato: 19 euro

Honest Beauty Cheek Fard

Colore modulabile e sfumabile a portata di mano, si fonde perfettamente con il colore naturale dell’incarnato.

Pro: la formula leggera consente un’applicazione facile e uniforme

Tonalità: disponibile in 4 nuance

Prezzo consigliato: 19 euro

Blush of Roses di Dolce&Gabbana

La sua formula ultra leggera e la texture delicata offrono una sensazione di comfort sulla pelle che persiste per tutta la giornata.

Pro: arricchito con il Mediterranean Glow Complex, ingredienti naturali che rimpolpano e levigano la pelle. La formula è caratterizzata da pigmenti di perla che si fondono perfettamente con l’incarnato, per un effetto estremamente luminoso

Tonalità: disponibile in 12 nuance con un finish matte luminoso o delicatamente brillante

Prezzo consigliato: 57 euro

Diorskin Rosy Glow

Dopo l’applicazione, dona un colore fresco e luminoso che s’illumina in base al colorito di ogni donna, per un effetto bonne-mine su misura che dura tutta la giornata.

Pro: reagisce al tasso di umidità della pelle per far rinascere delicatamente il colore delle guance

Tonalità: disponibile in 1 nuance

Prezzo consigliato: 49 euro

Blush trucco in crema: i migliori

Love Tint di Benefit

Nuova tinta guance e labbra rosso lampone a lunga durata, non macchia e non cola.

Pro: si applicano tre tratti leggeri su ciascuna guancia e si sfuma facilmente con le dita

Tonalità: disponibile in 1 nuance

Prezzo consigliato: 21 euro

Liquid Blush Trucco di Nars

Si stende con facilità per un effetto luminoso che dura a lungo. Una singola erogazione assicura la giusta quantità di colore per un effetto naturale.

Pro: ideale da combinare con altre texture, sopra o sotto il blush in polvere

Tonalità: disponibile in 4 nuance

Prezzo consigliato: 24 euro

Guilty Shades di Madara

Un prodotto multi-uso da usare come blush, ombretto, highlighter. Dona un aspetto fresco, giovanile e seducente.

Pro: certificato Eco Cert e vegan friendly

Tonalità: disponibile in 4 nuance adatte come blush

Prezzo consigliato: 24 euro

Rouge Coco Lip Blush di Chanel

La formula in gel 2 in 1 dona una leggera sfumatura colorata alle guance. La consistenza in gel lascia sulle guance un velo sottile che non appiccica.

Pro: formula arricchita con il complesso Hydraboost (cere naturali di jojoba, girasole e mimosa) e un derivato naturale di olio di cocco

Tonalità: disponibile in 5 nuance

Prezzo consigliato: 31 euro

Météorites Bubble Blush di Guerlain

Blush e highlighter si fondono in una spirale dal finish iridescente, per un incarnato naturalmente fresco dalle tonalità pesca e rosa.

Pro: la texture gel acquosa dona immediatamente freschezza alla pelle e regala un delicato profumo di violetta

Tonalità: disponibile in 2 nuance

Prezzo consigliato: 38 euro