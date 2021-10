Borse piccole, anzi piccolissime: i modelli sui quali investire

Che si tratti di tracolle, borse a mano o classiche pochette, le borse della moda autunno-inverno 2021/2022 seguono un unico diktat: essere piccole, anzi piccolissime. Sebbene abbandonano la funzione della praticità e della capienza, le mini borse riescono a valorizzare i look con colori vivaci, forme squadrate e perfettamente geometriche e dettagli preziosi come catene dorate, gioielli e loghi ben in vista.

Da Chanel a Dior, da Louis Vuitton a Prada ogni stilista porta in passerella un’infinità di modelli di piccole borse che saranno le nuove it-bag. Il risultato? Piccoli contenitori adatti a contenere lo stretto indispensabile e poco più del nulla, ma che al contempo regalano una dose di stile extra all’intera mise.

Come indossarle? Le pochette si portano tra le mani come fossero piccole scatole e opere d’arte da custodire insieme alle clutch e alle minaudiere. Le tracolle, invece, si indossano una sull’altra a spalla insieme a piccoli porta monete, mentre le hand bag sono dotate di manici studiati ad hoc. Ecco i modelli di borse piccole sui quali investire.

La mini tracolla di Chanel

Tra le it-bag sulle quale investire c’è la classica borsa trapuntata di Chanel, simbolo della Maison, nella versione mini e a tracolla. La sua particolarità, oltre alla doppia C ben in vista, è la tracolla con catena dorata che si fonde all’interno della cintura in pelle. Perfetta per essere portata da mattina a sera, su look casual o eleganti.

Le Ciquito Montagne di Jacquemus

Pioniera della tendenza extra small è Maison Jacquemus che, da più stagioni, stupisce con la sua collezione di mini borse coloate che stupiscono per l’ampia varietà di scelta cromatica. Dal verde, al fucsia, dal giallo al blu fino al viola, come la Ciquito della collezione La Montagne con doppio manico tecnico studiato e progettato apposta per portare la borsa tra le dita, come fosse un gioiello. Inoltre la lunga tracolla ton sur ton consente di essere portata anche a spalla per una maggiore praticità.

La micro Lady Dior

Tra le mini it-bag del momento impossibile non annoverare la micro bag di Dior. Maria Grazia Chiuri reinventa la classica Lady Dior in un formato mini size nella tonalità del rosa scuro noto come rose des vents, ispirata alla Rosa dei Venti che si trova nella casa d’infanzia di Monsieur Dior. Nonostante le proporzioni minute, questa borsa Dior di dimensioni ridottissime mantiene la sua integrità in termini di elementi distintivi che la rendono un simbolo della Maison. Come la pelle trapuntata con motivo Cannage e i ciondoli D.I.O.R. dorati che scendono sul lato frontale della borsa pendendo dai manici. Fu indossata al braccio per la prima volta da Lady Diana e da allora il suo successo è inarrestabile.

La mini borsa Capucines di Louis Vuitton

Un classico moderno è la Capucines, una delle borse Louis Vuitton dal design emblematico abbraccia il formato mini. Realizzata in pelle Taurillon è disponibile in diverse tonalità ed è completata dall’ampia tracolla che permettere di indossarla in ogni momento della giornata. Questo modello versatile può essere portato a mano, a spalla o a tracolla ideale per l’ufficio, la vita in città o una serata elegante.

La mini borsa Cleo di Prada

Stile classico e mood futurista si uniscono per creare un connubio perfetto: la borsa Cleo di Prada attinge dagli archivi del marchio per vestirsi di un design unico e inconfondibile che la conferma tra le mini it-bag di stagione. Le linee curve ed essenziali si incontrano con le forme geometriche rotonde poste sul fondo e sui lati, mentre il manico con prolunga rende l’accessorio funzionale e permette di indossarlo sia a spalla, sia a mano.

La pochette Fendi First

A metà strada tra una classica pochette e una clutch, la mini borsa First di Fendi è tra i modelli del momento sui quali investire. Dotata della tipica silhouette che è il filo conduttore dell’intera collezione autunno-inverno 2021/2022 presentata in passerella, questa pochette conquista per le sue forme morbide e per il maxi monogramma Fendi inclinato.

La mini borsa a scatola di Celine

Tra le novità in fatto di borse, spicca la mini bag Celine nel formato small a forma di scatola. Il suo design squadrato e dalle linee pulite ed essenziali ricordano i classici contenitori alimentari ma che nulla ha a che fare con il cibo. Infatti, questo modello di micro borsa è una versione di design che aggiunge uno stile ricercato ai look dell’inverno.