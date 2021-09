Colori borse inverno 2022, i top trend

I colori delle borse dell’inverno 2022 stupiscono per i toni vivaci e allegri e diventano il tocco di stile irrinunciabile con cui illuminare i look invernali. Così, il classico marrone e nero viene superato da tinte decise e nuances pastello che spaziano dal verde, all’azzurro, al giallo.

I modelli delle borse di tendenza dell’inverno 2022 virano verso forme classiche e squadrate dalle dimensioni contenute come piccole scrigni in cui riporre l’essenziale. Dalle borse a mano con manici rigidi e rotondi posti sopra borse dalle linee geometriche perfette alle shopper morbide fino alle versioni in pelliccia e trapunta rotondeggianti.

Il risultato è che i colori delle borse dell’Inverno 2022 esprimono un’allure ispirata alla moda pop dei primi anni 2000, dall’anima vivace e che rompe le classiche regole del dress code. Il colore è una vera e propria tendenza che si indossa sugli accessori: ad esempio il rosa nella sua versione pastello o brillante versione Barbie è quello prediletto per le it-bag.

Accanto alle tinte vitaminiche e che sprigionano ottimismo e buon umore troviamo quelle più delicate pastello che virano verso l’azzurro, il giallo e il lilla. Grande protagonista di stagione è il blu declinato su bauletti, tracolle, pochette e mini bag. Ecco i top trend di borse colorate della stagione invernale.

La handbag lilla di Versace

Tra i colori più gettonati per le borse dell’Inverno 2022 il lilla è la nuances di viola su borse a mano, tracolle e pochette. Tra i top trend della prossima stagione c’è la handbag Medusa di Versace con manico rigido e tracolla a catena in plastica ton sur ton da indossare a mano o a spalla. Il tratto distintivo? Il simbolo della maison della medusa posto al centro della chiusura.

La Capucines azzurro di Louis Vuitton

Tra i top trend dell’Inverno 2022 spicca la borsa Capucines BB di Louis Vuitton pennellata di azzurro che la maison di moda definisce dask blu. Si tratta di una borsa a mano dallo stile contemporaneo con manico rivestito da un elastico in pelle e che mantiene le forme rigide predilette dalla fredda stagione 2022. Il risultato? Una borsa elegante e versatile da indossare di giorno con tracolla per sfoggiarla in città con comodità e la sera si trasforma nell’accessorio colorato con cui dare un tocco di cromatico ai look più semplici e minimalisti.

La borsa gialla effetto teddy di Bottega Veneta

Bottega Veneta sperimenta la pelliccia su una piccola borsa a mano rotonda che si conferma fin da subito uno dei modelli più gettonati dell’inverno 2022. La versione in giallo conquista per la morbidezza del montone effetto teddy.

La borsa arancione di Celine

Vitaminica, energica e che mette buon umore: è la borsa Romy di Celine color arancione che si conferma tra i colori must have dell’inverno 2022. Come indossarla? A spalla o a mano per illuminare i look più essenziali come un outfit total black.

La mini bag rosa di Chanel

Lungo la ricerca dei colori di tendenza per le borse dell’Inverno 2022, il rosa nella versione brillante è una delle nuances più in voga per la prossima stagione. Tra le it-bag dell’inverno la mini borsa a tracolla di Chanel, piccola quanto un porta monete che si trasforma nel dettaglio pop di ogni outfit.

La borsa verde di Mango

Se si è alla ricerca di un accessorio elegante, sobrio ma che non passi inosservato basterà puntare sul modello di borsa rigida con catena dorata e tracolla di Mango. Il brand di moda sceglie la tonalità protagonista dell’inverno 2022, ovvero il verde prato dando un tocco di stile.