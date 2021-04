Borsa clutch: qual è la sua storia e come indossarla

La borsa clutch, detta anche clutch bag, è una borsetta dalle piccole dimensioni adatta a contenere l’essenziale. La sua forma ricorda quella di un portafoglio, sebbene nel corso dei secoli sia stata realizzata in versioni sempre più grandi e preziose. Adornata da gioielli, paillettes, strass e pietre preziose, la borsa clutch è la tipica bag da sera adatta alle occasioni più eleganti.

Tuttavia, molti stilisti e designer hanno deciso di rivisitare questa mini bag, adattandola anche ad outfit da tutti i giorni. Così, la borsa clutch può essere indossata con tailleur, mini dress, pantaloni jogger e look casual. In precedenza questa piccola borsetta dal grande potenziale veniva esclusivamente portata a braccio, in occasioni di una serata al teatro, un evento elegante o una cerimonia.

Attualmente, invece, la presenza di manici da polso e che possono essere usati come se fossero anelli , o della tracolla, consente di indossarla in svariati modi, tenendola tra le dita oppure a spalla. Realizzata in vera pelle, in velluto o tessuto, la borsa clutch è caratterizzata da una forma rigida e geometrica, rotonda o squadrata. Sebbene non manchino le versioni morbide e più contenitive in cui ogni donna possa custodire gli oggetti essenziali della vita di tutti i giorni. Dalle occasioni formali, ad un aperitivo passando per il tempo libero, la borsa clutch può essere indossata h24. Ma qual è la storia della borsa clutch e come può essere indossata?

La storia della borsa clutch

La storia della clutch bag inizia nel 1800 con la nascita di sacchetti in pelle o in tessuto, destinati a contenere denaro o piccoli oggetti. Spesso le dame dell’epoca venivano ritratte sui dipinti con indosso questa tipica borsetta dalle piccole dimensioni ma dall’aspetto raffinato e prezioso. La tipica rigidità della borsa clutch resisterà nel corso dei secoli fino ad arrivare negli anni ’20 e ’30 del XX secolo. Epoca in cui acquisì il titolo di accessorio di lusso. Infatti, a quel tempo, queste piccole bag erano realizzate in materiali costosi come la pelle di serpente o di coccodrillo che non tutte le donne potevano permettersi di avere nel proprio guardaroba.

Tuttavia, le donne non appartenenti all’alta società tentarono di imitare i modelli di clutch bag, realizzandone alcuni modelli con materiali di fortuna, come la raffia, il cotone e tessuti riciclati. Dopo la seconda guerra mondiale, la creatività e l’intuizione dello stilista francese Christian Dior rese la borsa clutch un accessorio della gente comune. Da quel momento questa borsetta dalle origini antiche suscitò l’interesse di tutte le classi sociali e anche di designer e stilisti che ancora oggi si dilettano nel proporre versioni sempre più nuove.

Come indossare la borsa clutch per una cerimonia

Nella versione metallizzata e dai toni argentati, la borsa clutch proposta da Giorgio Armani per la sua collezione primavera estate 2021 è l’accessorio adatto per le occasioni più eleganti. Portata a mano, in versione lady like, può essere abbinata ad un long dress e scarpe flat, rappresentando l’elemento chic che rende elegante l’intero outfit. Da replicare in cerimonie come matrimoni o per serate eleganti.

Clutch come indossarla per un look da giorno

Nonostante le sue dimensioni ridotte, la borsa clutch si trasforma abilmente in un accessorio per tutti i giorni. Adatto a chi deve porta con sé soltanto l’essenziale, la clutch può essere abbinata a capi di abbigliamento giornalieri. Ad esempio la maison di moda Miu Miu, propone un outfit in cui una borsa clutch nera con piccola tracolla a catena viene abbinata ad un paio di sneakers, una gonna e un dolcevita. Costituendo un’ispirazione di stile da replicare per outfit da indossare per una giornata in ufficio o nel tempo libero.

Clutch bag e pantaloni per un look casual chic

Per chi possiede uno stile raffinato ma ama osare nella vita di tutti i giorni, lo stilista Valentino Garavani propone in passerella un modello di clutch bag tempestata da pietre preziose. Per le donne che amano brillare anche sotto la luce del sole, la proposta Valentino rappresenta la scelta di stile chic con cui ricreare un outfit da indossare anche in ufficio. Abbinata a pantaloni con pinces, una semplice camicia bianca e un cappotto lo stilista italiano consente di ispirarsi ad un outfit minimal in cui la clutch bag è la vera protagonista.

Borsa clutch + mini dress per un aperitivo

Nel corso degli anni l’ora dell’aperitivo si è trasformata da una semplice occasione per incontrare le amiche al bar, ad un vero e proprio evento a cui prendere parte e che si protrae fino al calar della sera. Per questo motivo è necessario indossare un outfit versatile, casual ma anche chic. Ecco che la borsa clutch realizzata dalla stilista italiana Elisabetta Franchi, l’accessorio da indossare per un happy hour. Nel delicato colore del rosa cipria, con chiusura rigida dorata viene abbinata ad un cocktail dress dalle linee bon ton, conferendo all’intero look la giusta dose di eleganza.