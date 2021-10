Verde, il colore di tendenza della moda Autunno-Inverno 2021/2022

C’è un nuovo colore che non potremo fare a meno di indossare nella stagione autunno-inverno 2021/2022: il verde. Dalle sfumature vibranti e luminose del verde prato e smeraldo a quelle più delicate del verde militare o dell’oliva con in mezzo tonalità fluorescenti dai tocchi brillanti che catturano l’attenzione.

Il colore verde entra di diritto nel guardaroba della stagione fredda declinato su pantaloni morbidi che fanno capolino sotto un lungo teddy coat, su gonne midi da abbinare a dolce vita attillati o su accessori in color block. Simbolo di sostenibilità, di bellezza della natura e di crescita il verde è l’alleato di stile dei look invernali.

Colore verde: a chi sta bene

A chi sta bene il verde? Questa è una delle domande più ricorrenti quando si sceglie di indossare il colore tipico della natura e che simboleggia la speranza. Così, l’armocromia arriva in aiuto fornendo alcune regole da seguire per indossare il verde in base ai colori naturali di pelle, occhi e capelli. Chi possiede carnagione chiara con sottotono freddo, quasi lunare, insieme a capelli biondi e occhi azzurri o verdi può indossare le sfumature di verde più brillanti, vivaci e vibranti. Come il verde lime indossato da Chiara Ferragni sul red carpet del Festival di Cannes 2021 su un abito etereo firmato Giambattista Valli.

Viceversa, le carnagioni olivastre con sottotono caldo dai capelli castani e occhi marroni potranno puntare sulle tonalità di verde che richiamano le sfumature di boschi e prati da mixare con colori tipici dell’autunno come il marrone e l’arancione.

Colore verde: come si abbina

La moda autunno-inverno 2021/2022 nomina il verde il colore protagonista della stagione da indossare senza riserva e con sicurezza in fatto di stile. Vediamo gli abbinamenti di colore migliori da fare.

Verde + nero

Via libera a audaci look total green dai toni accesi e profondi come il verde Leprechaun o il verde smeraldo che rendono questo colore la nuova tonalità minimalista delle giornate invernali. Ma il verde si presta anche ad essere indossato in color block insieme al nero posandosi su accessori come borse e scarpe.

Verde + lilla

Gli stilisti presentano in passerella anche la combinazione cromatica che vede il verde accoppiato al lilla dall’effetto intenso ma estremamente sofisticato.

Verde + beige

Insieme al beige, invece, il verde rivela il suo lato più glamour (come suggeriscono le tendenze del momento) spiccando su una tonalità neutra e rivelando il suo lato più ammaliante e seduttivo. Come il look proposto in passerella da Max Mara dove pullover e gonna dai toni green sono abbinati a un neutro cappotto beige per un risultato super chic e versatile.

Colore verde: i capi di abbigliamento sui quali puntare

Tra i capi di abbigliamento verdi sui quali puntare, non possono mancare nel guardaroba invernale un paio di pantaloni color verde prato. Vivaci e luminosi sono i pantaloni crop nella sfumatura Leprechaun da abbinate a un pullover bianco panna e un paio di ballerine per un look casual chic da indossare tutti i giorni.

Per chi ama le tonalità più soft e pacate, immancabile è una gonna midi color verde militare che mette da parte il suo allure sportivo se abbinata al colore azzurro Spring Lake come suggerisce Alberta Ferretti.

Se amate osare, via libera al verde fluorescente, che tende al colore limone, da abbinare con accessori total black (in grado di esaltare la sua forza luminosa).

Colore verde: gli accessori

Il verde invade letteralmente il guardaroba dell’autunno-inverno 2021/2022 includendo anche gli accessori. Così, per chi non ama il rischio, basterà scegliere una borsa pochette o una hand bag come dettaglio cromatico da aggiungere ai look più sobri e in tinta unita. Come la pochette Bottega Veneta tinta di verde che è uno dei colori di tendenza delle borse inverno 2022.

Proteggono dal freddo e sono glamour, i cappelli sono l’accessorio must del momento ancora di più se di colore verde. Un esempio? Il basco alla francese di Zara color verde prato.