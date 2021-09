Borse a mano: le novità dell'Autunno-Inverno 2021/2022

Dette anche handbags, le borse a mano si riconoscono fra tutte per la peculiarità di avere due manici, più o meno lunghi, grazie ai quali possono essere portate anche a spalla. Tra i modelli di borse a mano dell’Autunno-Inverno 2021/2022 spiccano le classiche shopper, super capienti e morbide, ma anche i bauletti e le tote bag. Senza dimenticare le intramontabili pochette che da accessorio elegante si trasformano nel dettaglio di stile funzionale e pratico da indossare anche di giorno.

Ma quali sono le novità dell’inverno in fatto di borse? Maxi o mini e super colorate, le collezioni autunno-inverno 2021/2022 propongono nuove it-bag dettando inedite tendenze.

Accanto ai modelli classici proposti in versione rivisitata, troviamo borse dalle forme compatte e geometriche che talvolta assumono la forma di un borsello piccolo ed essenziale in cui riporre soltanto il necessario. Si assiste anche al grande ritorno delle borse rotonde che si contraddistinguono per la loro praticità e il loro mood super femminile.

Per quanto riguarda i materiali spiccano di modelli in pelle (talvolta intrecciata e trapuntata) e in vernice dall’effetto luminoso tinteggiate con colori accesi e vibranti e che diventano il flash cromatico da aggiungere al look. Via libera anche alle varianti in cuoio, che si confermano il vero must have di stagione, svelando il loro lato più glamour grazie a charm, decori e dettagli come foulard.

Shopper Fendi con logo in vista

Tra le novità spicca la shopper Fendi con maxi logo in vista che rimane contenuta nelle dimensioni assumendo una misura media che le conferisce la giusta praticità per essere indossata tutti i giorni dall’ufficio all’aperitivo. Oltre alla firma ben in vista, conquistano i comodi manici in plexiglass dall’effetto tartarugato.

Pochette Bottega Veneta

Tra i must have dell’inverno, immancabile è la pochette firmata Bottega Veneta. I suoi tratti distintivi sono: manico rigido che le conferisce il tipico nominativo di borsa a mano, comoda tracolla con cui portarla a spalla e materiale in pelle che la rende glamour ma anche comoda e versatile. Il risultato? La pochette da portare da mattina a sera.

Borsa animalier Dolce&Gabbana

La stampa animalier torna tra i trend di stagione, posandosi anche su accessori come borse e scarpe. Pioniere di questo revival è Dolce&Gabbana che propone nella sua collezione autunno inverno 2021/2022 una rivisitazione della borsa media della linea Sicily, vera icona del brand. Volumi e dettagli inediti si fondono tra loro per donare un allure anni’90 dallo stile contemporaneo. Realizzata in pony stampa leopardo, che è il simbolo della Maison, è personalizzata dalla nuova placca dorata raffigurante il marchio del brand.

Borsa Marmont Gucci

Modello distintivo e emblematico del brand Gucci, la borsa GG Marmont rientra nel novero delle it-bag dell’inverno 2021. Per la nuova stagione, viene proposta in pelle marrone con motivo matelassé diagonale corredata dal simbolico logo con doppia G. A differenza delle precedenti collezioni, questo modello di borsa viene proposto in versione mini declinata nel colore del cuoio in linea con le tendenze del momento.

La borsa montone Chanel

Tra le novità più ambite dell’inverno 2021 spicca la borsa in montone firmata Chanel a pelo lungo e con catena e logo in metallo effetto dorato. Il risultato? Una it-bag dall’allure morbido e tipicamente caldo, ideale per la stagione invernale. Come indossarla? A mano grazie al manico o cross-body per mezzo della tracolla.

Borsa a mano Supervee Valentino

Che sia indossata a mano o a spalla cross-body grazie al manico e alla tracolla, la borsa SuperVee di Valentino Garavani si conferma una delle novità più glamour. Compatta e geometricamente perfetta, si contraddistingue per la maxi V e assume la forma di una rigida scatola preziosa da sfoggiare su ogni look.

Il beauty case Louis Vuitton

Il classico beauty case della maison si trasforma nella borsa a mano da indossare tutti i giorni. In tela Monogram e in pelle è decorato dall’emblematico motivo di Louis Vuitton. Si conferma l’accessorio compatto e dal design inconfondibile con dettagli e decori, come il famoso lucchetto dorato LV e nappine sulla zip.

La borsa sostenibile di Salvatore Ferragamo

Eleganza e stile retrò sono i due elementi distintivi della handbag di Salvatore Ferragamo che si conferma uno dei modelli più sostenibili della stagione. Infatti, i quadranti principali sono realizzati in uno speciale suede ottenuto tramite una lavorazione a base vegetale con un ridotto consumo di acqua e agenti chimici in un’ottica dedita alla sostenibilità. A dare un tocco di luce è l’emblematico “gancini” posto sul pannello frontale, mentre la tracolla in pelle amovibile offre diverse varianti di styling.