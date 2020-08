Borse Autunno-Inverno 2020/2021: modelli di tendenza

Le borse Autunno-Inverno 2020/2021 sono originali e sorprendenti, ma non mancano le idee nel solco della tradizione, per chi vuole fare un investimento senza tempo: tra le proposte di Milano Moda Donna e quelle della Paris Fashion Week, la nostra redazione ha scovato i modelli di tendenza su cui puntare durante la prossima sessione di shopping.

Prima di tutto, però, vi raccontiamo cosa potreste avere nel vostro guardaroba degli anni passati che è ancora un valido accessorio, chic e intramontabile, adatto ai look della prossima stagione fredda.

Continua il successo della saddlebag, dall’emblematica Dior Saddle Bag a altri modelli che ricordano nel colore, nei dettagli e nella forma il mondo dell’equitazione. Largo spazio anche a modelli vintage, da quelli con chiusura a scatto a forma di borsellino, con tracolla a catena, a quelli a mano in coccodrillo (o meglio in simil coccodrillo vegano). Ancora di moda piccoli marsupi strutturati, borse a secchiello rigide, hobo e capienti tote (perfette per le lunghe giornate passate fuori casa, tra lavoro, famiglia e tempo libero).

Insomma, con tutti questi modelli, specialmente in colori e texture evergreen, non potrete sbagliate.

Volete, invece, acquistare qualcosa di nuovo e veramente di tendenza? Ecco a voi le 7 imperdibili borse Autunno-Inverno 2020/2021.

Frange. Esiste un dettaglio più sensuale della frangia, con il suo andirivieni ritmico che tiene il tempo con il nostro passo e i nostri movimenti? Dalle borse, questo inverno, penderanno lunghissime e ammiccanti, come visto da Bottega Veneta.

Catene. Per manici corti, come da Stella McCartney, lunghi o solo decorative, in versione esile o maxi, le catene fanno brillare le nostre borse e danno loro un tono chic e risoluto.

Porta bottiglia. Ormai, perché trendy o per una sana e sincera consapevolezza di una scelta ecosostenibile, tutte giriamo con termos, borraccia o bottiglia termica in acciaio inox per mantenere freschi acqua, succhi o tisane, oppure caldi caffè, thè, camomilla o infusi ed evitare lo spreco di plastica o altro materiale usa e getta quando si è fuori casa. La moda approfitta del trend (e al tempo stesso lo crea) con un’infinità di sacche da borraccia in passerella, come quella di Kenzo.

Mini bag. Ormai da diversi anni imperversa la moda della doppia (se non la tripla) borsa. Per la seconda borsa, scegliete una delle sfiziose mini bag, in versione box, rettangolare come da Fendi, o in quella del super trendy mini secchiello.

Box bag. A proposito di divertimento, scendono in passerella le box bag. Vere e proprie mini valige, oppure preziose scatoline da lasciar pendere dal polso. Non poteva mancare la proposta “professional” di Louis Vuitton.

Geometrica. Estrosa e divertente, la borsa geometrica prende le forme più strane, come da Hermès Herbst (senza contare i colori esplosivi): triangoli, cerchi, ma anche sfere e cubi. La box bag, infatti, a ben vedere, confluisce in questa macro tendenza.