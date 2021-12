Borse trapuntate, i modelli più belli sui quali investire (non solo Chanel)

Da portare a mano, nel formato di una comoda hand bag, oppure a spalla grazie a tracolle a catene per una dose di comfort extra: le borse trapuntate non sono soltanto le it-bag del momento, ma un accessorio intramontabile da portare sempre con sé. In pelle martellata, con trama matelassé o in tessuti morbidi come il velluto e il nylon, le borse trapuntate conquistano non solo per la loro praticità ma soprattutto per la raffinatezza che le ha rese un accessorio cult.

Tratto distintivo delle borse trapuntate è proprio la tracolla removibile che soddisfa l’esigenza di praticità, richiesta per i look da tutti i giorni così come nelle occasioni più eleganti.

Per quanto riguarda i formati si lascia spazio alla varietà di misure: dalle mini bag da portare a spalla dotate di catene dorate eleganti a quelle medie e maxi per riporvi tutto il necessario. Ecco i modelli più belli di borse trapuntate sui quali investire.

La borsa trapuntata Chanel 2.55

Si tratta del modello di borsa trapuntata più celebre di sempre: la borsa Chanel 2.55 fu disegnata da Coco Chanel nel 1955 per esprimere l’idea di una donna attiva, dinamica e moderna. L’intento? Fondere praticità ed eleganza nel formato di una borsa a tracolla che andasse a sostituire le classiche pochette da portare a mano. A caratterizzarla e renderla riconoscibile tra tante è la trama matelassé, simbolo della Maison francese, con impuntura a rombi e una pratica catena removibile che permette di trasformarla in una borsa a tracolla o in una comoda pochette.

La curiosità è che il disegno della trapunta a rombi è ispirato ai cuscini in pelle scamosciata che Coco aveva nel suo appartamento. Nel tempo ha subito diverse rivisitazioni ma ha mantenuto lo stile classico e intramontabile del modello originale: oggi la troviamo disponibile in diversi formati e colori, come il modello bicolore bianco e nero.

La borsa trapuntata GG Marmont Gucci

Nata da un modello di cintura negli anni ’70, la GG Marmont Gucci dopo decenni non perde la sua allure affascinante. Il tratto distintivo è il logo GG che rappresenta le iniziali del suo fondatore Guccio Gucci. Oggi la ritroviamo nella collezione Aria Gucci realizzata in pelle matelassé camelia con monogramma in una versione che reinterpreta la sua caratteristica finitura in un formato geometrico che combina motivi verticali e diagonali.

La borsa trapuntata LOULOU Saint Laurent

Dal bianco alle variegate sfumature del marrone, passando per il classico nero e il blu: la borsa LOULOU di Saint Laurent è tra i modelli più belli e intramontabili sui quali investire. Elegante e versatile si presta per essere indossata in look casual ai quali dona un tocco chic e a quelli più formali ed eleganti grazie al suo design raffinato. Si tratta di una borsa trapuntata a spalla con impunture trapuntate a Y e logo dorato che eleva il suo stile raffinato.

La borsa Sicily Dolce&Gabbana

Simbolo della maison , la borsa Sicily di Dolce&Gabbana si veste riveste di nuovi materiali. Realizzata in vernice matelassé è impreziosita da luccicanti pietre colorate ed è personalizzata da una targhetta loggata dorata. Il risultato? Una borsa trapuntata ideale per le occasioni più eleganti.

La borsa SoHo di Michael Kors

La borsa SoHo di Michael Kors, che deve il suo nome all’omonimo quartiere di New York, è realizzata in pelle verniciata e decorata da borchie dorate per uno stile chic e metropolitano. Una borsa a spalla ideale per i look da città e per le serate sfrenate in discoteca.

La borsa metallizzata Zara

Tra le borse più in voga del momento c’è la borsa metallizzata nei toni dell’oro e dell’argento. Come il modello a spalla imbottito di Zara da portare anche a mano grazie al comodo manico. A conquistare è la particolare trama trapuntata che unisce diverse forme geometriche come rombi, rettangoli e linee diagonali. Ideale per le feste di Natale o la notte di Capodanno.