Bradley Cooper: il nuovo film prodotto da Scorsese e Spielberg per Netflix

Ottime notizie per tutti coloro che avevano amato A Star is Born (la versione più recente), il film che aveva rivelato al mondo il talento registico di Bradley Cooper. A quanto pare il suo nuovo progetto cinematografico, di cui sarà autore e attore, vanterà un ottimo ensemble di produttori, tra cui Martin Scorsese, Steven Spielberg e l’ormai lanciatissimo Todd Phillips (il regista di Joker).

Ma di cosa tratterà questa pellicola, ancora senza nome? Il personaggio al centro del film, che si presenta come un biopic, è Leonard Bernstein, uno dei più celebri direttori d’orchestra, pianisti e compositori di musica classica del Novecento.

Tema principale della sceneggiatura, a parte la sfolgorante carriera del musicista, potrebbe essere il complesso rapporto con la moglie Felicia Montealegre. La donna infatti, pur supportando con tutte le proprie forze il consorte, con gli anni dovette ammettere che le nozze erano state un tentativo di Bernstein di mettere a tacere i sospetti riguardanti la sua omosessualità, vista ai tempi come un tabù nell’ambiente della musica classica. Solo nel 1976 l’uomo avrebbe fatto coming out, lasciando la moglie.

Inizialmente la pellicola doveva essere distribuita dalla Paramount Pictures, ma nella trattativa si è inserito il colosso dello streaming Netflix, alla ricerca di un nuovo progetto da candidare per la prossima stagione dei grandi premi, come gli Oscar, così come è stato per The Irishman. A questo proposito è molto probabile che vi sarà un’uscita in sala limitata nel tempo, come previsto dal regolamento degli Academy.

Lo stesso Scott Stuber, a capo del dipartimento film di Netflix ha affermato con soddisfazione: “Il debutto alla regia di Bradley è brillante e lui si è dimostrato subito un solido regista. La sua forte passione e la sua visione lucida nel portare in vita la relazione tra l’iconico compositore Leonard Bernstein e sua moglie Felicia Montealegre promettono di rendere giustizia alle loro vite, come solo questa rinomata squadra potrebbe. Siamo onorati di lavorare con i Bernstein per condividere la storia della loro famiglia col pubblico».

Le riprese del film su Leonard Bernstein e Felicia Montealegre dovrebbero cominciare nei primi mesi dell’anno prossimo.