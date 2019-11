Cabina armadio IKEA: i componibili per sfruttare gli spazi

Progettare una cabina armadio IKEA vuol dire scegliere tra una delle tante linee componibili per sfruttare gli spazi, anche in una casa piccola o in una stanza da letto di dimensioni ridotte, grazie a modelli angolari e scatole, con ante o senza, giocando con altezza e soluzioni salva spazio.

La cabina armadio è, infatti, il sogno di ogni fashion addict, per avere a portata di mano e di vista borse e scarpe, abiti e accessori, e non può e non deve essere limitato né dallo spazio né dal budget economico.

Sono tante le soluzioni di design suggerite tra le novità del catalogo IKEA 2020, come le proposte ormai evergreen per comporre la cabina armadio perfetta.

Se state ristrutturando gli spazi o se state arredando casa, ecco i componibili per sfruttare gli spazi e creare una cabina armadio IKEA a prezzi contenuti.

I consigli per progettare la cabina armadio

Quando si organizza uno spazio, per prima cosa bisogna capire come trasformarlo in base alle proprie esigenze e gusti, sistemando in basso quello che si usa più spesso. Le soluzioni flessibili permettono di disporre in modo funzionale bastoni, contenitori e scaffali a giorno, per sistemare capi di abbigliamento di ogni tipo. Con gli scaffali a giorno, risparmiare tempo e spazio è ancora più facile: i vestiti restano sempre a portata di mano e in ordine e si possono inserire contenitori per l’intimo o altri piccoli accessori. Ante e pareti possono essere utili per appendere dei ganci per cappelli, borse, cinture. Essenziali, per completare la funzione e il comfort: uno specchio, la luce giusta e dei soffici tappeti. E un bel paio di tende per la privacy.

4 idee per la cabina armadio IKEA

La cabina ideale prende forma dalla progettazione di mobili componibili, personalizzabili in base alle necessità di ognuno.

Cabina armadio Algot IKEA

A giorno, versatile, adattabile: ecco la ‘carta d’identità’ del sistema componibile ALGOT. Con i ripiani, i cestelli, i bastoni appendiabiti e tanti altri accessori, permette di creare la soluzione perfetta per le proprie esigenze. E di togliere e aggiungere elementi se le necessità cambiano. Si presta a una miriade di usi e ambienti, dal guardaroba alla dispensa, dalla lavanderia alla veranda.

Prezzo della combinazione in foto 100 euro

Sistema componibile Elvarli IKEA

Disegnato da Ehlén Johansson, il sistema ELVARLI permette di combinare liberamente gli elementi per creare la cabina armadio dei sogni. È una delle proposte più flessibili: oltre a essere leggero e resistente, il mobile trasforma qualsiasi spazio in una parete ben organizzata per tenere in ordine vestiti e scarpe.

Prezzo della combinazione in foto 494 euro

Novità: Jonaxel IKEA

New entry del catalogo 2020 IKEA, il sistema componibile JONAXEL permette di creare soluzioni a giorno per la camera da letto (e ogni ambiente della casa), combinando gli elementi in base alle esigenze, tra cestelli, scaffali, bastoni. Molto resistente, è una soluzione economica che, tra l’altro, resiste bene all’umidità, ed è quindi adatta anche al bagno e alla lavanderia.

Prezzo della combinazione in foto 190 euro

Combinazioni senza ante Pax IKEA

Nasce per creare l’armadio ideale, il sistema di guardaroba PAX, che permette la massima libertà di personalizzazione. Si possono scegliere la misura, il colore e lo stile, ante scorrevoli o a battente, soluzioni a parete o angolari, e organizzare gli interni con gli accessori. Basta lasciarsi ispirare dalle combinazioni proposte o progettare da zero il guardaroba dei sogni. Fissare un appuntamento in negozio per la pianificazione è gratuito (online il servizio è disponibile al costo di 19 euro).

Prezzo della combinazione in foto 928 euro