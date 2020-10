Cappe e mantelle: come si indossano?

Tra i capispalla per la stagione fredda, cappe e mantelle sono senz’altro i più affascinanti, intriganti, eleganti: ma come si indossano? Abituate a giacche e cappotti, infatti, abbiamo un po’ perso l’abitudine a immaginare abbinamenti con questo capo dal sapore vintage. E, se fino a qualche anno fa poteva essere trascurabile, oggi è un gap da colmare a tutti i costi.

Il motivo è semplice: cappe – più strutturate, con spalle, collo e chiusura-, e mantelle – più leggere e aperte sul davanti -, sono comparse su tutte (ma proprio tutte) le passerelle su cui sono state presentate le collezioni Autunno-Inverno 2020/2021 dettando le tendenze. Da Milano Moda Donna alla Paris Fashion Week, da Londra a New York, gli stilisti hanno proposto mantelle e cappe, corte e lunghe, per look da giorno e da sera, in materiali diversi, in fantasie e texture inaspettate.

Insomma, se c’è un capo che non può mancare questo inverno nel vostro guardaroba è proprio la mantella.

Come si indossano cappe e mantelle

Per convincere ad entrare nel #teamcappe le (poche, a questo punto) indecise, ecco i consigli su come indossarle e i look da copiare direttamente dalle sfilate più belle.

I consigli per gli abbinamenti

La risposta al dubbio su come indossare cappe e mantelle è sorprendente. Perché, al di là dell’allure aristocratica, mantelli e mantelline sono molto più versatili di quanto si possa immaginare. Questi capispalla possono completare un outfit da ufficio, composto da camicia bianca, tailleur e décolleté. Uno per il tempo libero, con pullover, gonna midi e anfibi. I look da sera, accompagnando con grazia abito lungo e sandali gioiello.

Cappe e mantelle: 10 look da copiare

Da Valentino a Dior, da Burberry a Micheal Kors, dai look più eleganti per le serate speciali a quelli casual per tutti i giorni, ecco le proposte degli stilisti dai cui prendere spunto quando si compone un outfit davanti al guardaroba.