Outfit autunno: i look da giorno, sera e per il weekend

In tante non vedevano l’ora di riporre abiti a sottoveste e infradito nell’armadio e tirare fuori giacche, pantaloni e stivaletti per creare gli outfit autunno preferiti: ma quali sono i look da giorno, da sera e per il weekend che non possono mancare tra le vostre combinazioni?

Sono un mix tra le proposte classiche, quelle che vengono direttamente dal guardaroba capsula – e sono quindi abbinamenti di capi evergreen, che non possono mancare nell’armadio di tutte le donne -, e di proposte che seguono le tendenze moda di stagione.

Se, spalancando le ante dell’armadio, siete a corto di idee, ecco le nostre proposte per look autunnali da giorno, da sera e per il finesettimana.

Outfit autunno: i look da giorno

I look da giorno sono versatili, e per diversi motivi. Le temperature possono variare durante la giornata, dal fresco del mattino al sole della pausa pranzo. Ci sono, poi, le tante situazioni diverse tra cui bisogna destreggiarsi, dalla riunione in ufficio all’aperitivo con le amiche.

Giacca da boscaiolo e jeans

La giacca a quadri da boscaiolo è uno dei must have di stagione. Se il lavoro vi permette di puntare su un look casual, abbinate a jeans, sneakers e corsa con catena per un tocco chic.

Giacca beige e pantalone nero

Scegliendo i colori neutri in autunno non si sbaglia mai. Così, completate un total black con una giacca strutturata beige. Per le scarpe, perfetti tutti i tipi di stivaletti, décolleté ma anche mocassini per stare comode tutto il giorno.

Maglia e gonna midi

Un look romantico e ispirato alla natura in autunno? Scegliete una gonna a fiori, un maglione di uno dei colori della fantasia e completate con accessori in pelle marrone.

Come vestirsi la sera in autunno

La sera, per un’occasione speciale o una cena elegante, i look si vestono di dettagli glamour, senza dimenticare che le temperature possono scendere di diversi gradi con l’arrivo della notte.

Dolcevita e gonna animalier

Per una cena con lui o un drink in un locale del centro, scegliete un outfit semplice ma che non possa inosservato, grazie alla scelta della gonna con la sempiterna fantasia animalier. Completate con borsetta o pochette e pump, aggiungendo al dolcevita una giacca nera nel caso le temperature dovessero essere rigide.

Abito in cashmere

Avvolgente e originale, il vestito in cashmere, anche in versione wrap dress, è l’ideale soprattutto se si vuole stare al caldo durante una passeggiata serate in centro città.

Abito in velluto

Il velluto è tra i must have “imposti” dalle sfilate Autunno-Inverno. Un abito dal sapore vintage è perfetto per essere eleganti e sofisticate durante gli appuntamenti serali.

Weekend autunno, 3 look da copiare

Durante il weekend, che si parta per staccare la spina o si resti in città, ci si dedica al tempo libero, alle passeggiate, alle attività con la famiglia o in coppia. L’abbigliamento deve essere sì pratico e versatile, ma deve anche rispecchiare la nostra personalità, dato che è proprio in questi momenti che si è liberi da vincoli e dress code.

Pullover e jeans

Un pull oversize, ripped jeans e stivaletti texani: un outfit autunno che trasmette libertà, gioia di vivere, spensieratezza.

Tubino nero e giacca jeans

Se la giornata è particolarmente tiepida e rilassata, abbinate un tubino nero, icona di stile, a giacca jeans e sneakers, per un look da fashion blogger.

Top leggings e spolverino

Il programma prevede una passeggiata senza meta, un caffè con le amiche, una gita fuori porta? Ecco come creare un look comodo senza abdicare allo stile: top, leggings, spolverino, capiente borsa a mano e ballerine o décolleté con tacco basso.