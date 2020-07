Centrifugati detox, come depurarsi con frutta e verdura

I centrifugati detox, infatti, sono un concentrato di vitamine e sali minerali, ottimi per rigenerare l’organismo e depurarlo dalle scorie accumulate dopo un periodo di alimentazione pesante (o non proprio sana), un’intossicazione o una cura farmacologica.

Un vero toccasana facile da preparare e ricco di proprietà benefiche per corpo e mente. Vediamo, quindi, cosa sono esattamente i centrifugati detox, quali benefici portano all’organismo e i consigli per prepararli e consumarli nel modo corretto.

Centrifugati detox: i benefici e i consigli

Che la frutta e la verdura siano una fonte di benessere insostituibile per il corpo è cosa nota. Questi alimenti, infatti, sono ricchi di vitamine, sali minerali e acqua, un mix di sostanze indispensabile per garantire salute ed energia all’intero organismo.

A seconda degli ingredienti che si scelgono di abbinare, i centrifugati svolgono un’azione ben precisa nel corpo: drenante, energizzante, disintossicante. Il tutto in modo sano e piacevole, sia per gli occhi che per il palato.

In particolare, i centrifugati detox, sono la soluzione ideale per eliminare le tossine, sgonfiare la pancia e ripulire l’intero organismo, ripristinandone il giusto equilibrio. Ma non solo. Grazie alle innumerevoli proprietà di frutta e verdura, i centrifugati detox svolgono anche una potente azione antinfiammatoria e antiossidante, mantenendo così la corretta funzionalità a livello cellulare e combattendo l’invecchiamento causato dai radicali liberi. Un elisir per la pelle e i capelli che risulteranno più sani, forti e luminosi.

In più, proprio per la procedura di preparazione che prevede la spremitura della buccia, vengono mantenute intatte tutte le vitamine e gli elementi nutritivi della materia prima utilizzata, fonte di energia e vitalità per mente e corpo. Tantissimi benefici, soprattutto se il centrifugato viene consumato nel modo corretto. Per godere di tutte le loro proprietà, infatti, i centrifugati detox devono essere:

bevuti a digiuno (consigliabile ma non obbligatorio), per poter svolgere al meglio la loro azione depurativa;

(consigliabile ma non obbligatorio), per poter svolgere al meglio la loro azione depurativa; consumati subito dopo essere stati preparati, in questo modo frutta e verdura manterranno intatte le loro proprietà.

Dieta detox con i centrifugati

I centrifugati rappresentano un modo facile e sano di ripulire il corpo donandogli il giusto vigore e potendo beneficiare di tutte le proprietà che ci vengono regalate dalla natura che, come detto, sono davvero tantissime.

Secondo la nutrizionista americana Megan Roosevelt, infatti, ideatrice e autrice del libro “La dieta della centrifuga” edito da Newton Compton Editori, bastano cinque giorni a base di frutta e verdura per purificare il corpo e riattivare il metabolismo.

Un vero e proprio regime alimentare basato sui centrifugati detox, i frullati e pasti a base vegetale, in grado di depurare l’organismo, aumentare il senso di leggerezza, sgonfiare il corpo dai liquidi in eccesso e ottenere una maggior concentrazione mentale e livelli di energia più elevati. Il tutto grazie alle innumerevoli proprietà contenute nella frutta e nella verdura fresca e concentrate in un’unica bevanda. Ma qual è la differenza tra centrifugati e frullati? Vediamolo insieme.

Vi raccomandiamo... La guida per cucinare le verdure in modo sano

Centrifugati VS Frullati

Il processo di centrifugazione consente di estrarre il liquido sia dalla polpa che dalla buccia degli alimenti. Questo fa sì che le sostanze nutritive contenute nella parte consumabile vengano assorbite molto velocemente dall’organismo, risultando facilmente digeribili anche per chi solitamente ha difficoltà a farlo.

I frullati, invece, sono ottenuti dalla frutta e dalla verdura intera (polpa e buccia comprese). Mantenendo intatte le fibre, offrono un senso di sazietà maggiore, tengono sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue e aiutano a regolarizzare le attività intestinali.

Nonostante quella della centrifuga sia una dieta nutrizionale e disintossicante (e non dimagrante) la presenza di vegetali in ogni pasto della giornata garantisce anche una leggera diminuzione di peso dovuta al miglioramento dell’attività intestinale, alla maggior idratazione e alla diminuzione del gonfiore.

Come si fa

Ed è proprio l’alternanza tra i due, centrifugati e frullati, che consente di assumere tutte le sostanze necessarie al corpo in modo equilibrato, basta seguire uno schema ben preciso.

La dieta della centrifuga, infatti, prevede l’assunzione di due centrifugati, un frullato, uno spuntino e un pasto al giorno, ovviamente il tutto a base vegetale e per non più di cinque giorni consecutivi. Ecco come:

colazione : un centrifugato detox;

: un centrifugato detox; pranzo : un frullato ricco di fibre;

: un frullato ricco di fibre; spuntino : un centrifugato energetico come aperitivo o un centrifugato detox prima di cena;

: un centrifugato energetico come aperitivo o un centrifugato detox prima di cena; cena: un pasto a base di verdura.

Ovviamente questo schema non è rigido ma si possono invertire le tipologie di portata, l’importante è non modificare le quantità, due centrifugati, un frullato, uno spuntino e un pasto vegetale.

Fondamentale, poi, è bere tanta acqua tra un pasto e l’altro ed evitare di assumere bevande stimolanti e che rallentano il metabolismo come alcol e caffè, per tutti i giorni di dieta.

Come preparare i centrifugati detox

Ma come si preparano i centrifugati detox e con quali ingredienti?

Per ottenere un centrifugato davvero perfetto, è importante scegliere e aggiungere gli ingredienti in modo equilibrato: un alimento ricco di acqua, verdure a foglia e frutta per addolcire il sapore, erbe, spezie o semi per aumentarne la capacità nutritiva.

Base del centrifugato : lattuga romana, sedano, cetrioli, gambi dei broccoli, agrumi, ananas, uva, sono tutti alimenti ricchi di acqua e di succo e per questo sono ottimi come base del centrifugato.

: lattuga romana, sedano, cetrioli, gambi dei broccoli, agrumi, ananas, uva, sono tutti alimenti ricchi di acqua e di succo e per questo sono ottimi come base del centrifugato. Verdure a foglia : cavolo riccio, spinaci, prezzemolo, tarassaco (ottimo anche per le tisane dimagranti) e cavolfiore. Non contengono zuccheri, sono ricchi di vitamine, sali minerali, antiossidanti, enzimi e fitonutrienti.

: cavolo riccio, spinaci, prezzemolo, tarassaco (ottimo anche per le tisane dimagranti) e cavolfiore. Non contengono zuccheri, sono ricchi di vitamine, sali minerali, antiossidanti, enzimi e fitonutrienti. Frutta : mela verde, kiwi, anguria, melone, frutti di bosco, fragole, ananas e uva sono perfette per addolcire il sapore della bevanda oltre ad avere un basso contenuto di zuccheri.

: mela verde, kiwi, anguria, melone, frutti di bosco, fragole, ananas e uva sono perfette per addolcire il sapore della bevanda oltre ad avere un basso contenuto di zuccheri. Erbe, spezie, polveri e semi: lo zenzero, la curcuma, la cannella, i semi di chia, di canapa o di lino, aumentano il valore nutritivo del centrifugato e aiutano a diluirlo.

Una volta scelti quali alimenti utilizzare, sarà sufficiente lavarli, tagliarli a pezzetti e inerirli nella centrifuga. Questa separerà la parte fibrosa (buccia) dalla parte liquida di frutta e verdura e sarà proprio quest’ultima che andrà a formare la bevanda.

7 ricette di centrifugati detox

Ecco allora come mixare gli alimenti e qualche idea per creare dei centrifugati detox buoni, colorati e super depurativi.

Cetriolo, mela verde e cetriolo a effetto drenante

Ingredienti:

1 mela verde;

1 cetriolo;

2 gambi di sedano;

2 rametti di rosmarino;

1 pizzico di zenzero e di curcuma;

1 cucchiaino di succo di limone a piacere.

Questo centrifugato, grazie alle proprietà depurative di sedano e cetriolo, ha forti proprietà disintossicanti e drenanti. Aiuta a liberare il corpo dalle tossine e a ridurre il senso di fame. In più lo zenzero è ottimo per favorire la digestione e per le sue proprietà antinfiammatorie.

Finocchio e aloe vera per depurare il corpo

Ingredienti:

50 g di polpa di finocchio;

10 g di semi di finocchio;

2 coste di sedano;

100 g di mela;

4 cucchiai di aloe vera;

1/2 limone;

2 pezzetti di zenzero.

Il finocchio è uno degli alimenti depurativi per eccellenza. Insieme all’aloe vera, questo centrifugato è un vero e proprio mix benefico per fegato e intestino, grazie alle sue proprietà depurative e alla capacità di ripulire l’organismo dalle tossine accumulate.

Consiglio di preparazione: per rendere più morbido il finocchio e i suoi semi è bene lasciarli in ammollo in acqua per 30 minuti.

Centrifugato di ananas, arance e zenzero, per ridurre il colesterolo

Ingredienti:

1/2 ananas;

2 arance o 1 pompelmo rosa;

qualche fettina di zenzero fresco.

L’ananas è un potente alleato del metabolismo. Ricco di fibre, aiuta nella digestione dei grassi, evitando che si depositino nell’organismo. Così facendo, oltre a depurarlo, impedisce al colesterolo di accumularsi nel sangue.

Consiglio di preparazione: utilizzare solo ananas fresco evitando quello in scatola che contiene troppi zuccheri.

Centrifugato di frutti rossi per la circolazione

Ingredienti:

5 fragole;

una manciata di mirtilli;

una manciata di lamponi;

1/2 limone;

una grattugiata di zenzero.

Il momento migliore per questo centrifugato detox è sicuramente l’estate, poiché i frutti rossi raggiungono la loro maturazione tra maggio e ottobre.

Oltre ad avere effetti benefici sulla circolazione sanguigna, sulla ritenzione idrica, sui ristagni venosi, sulla cellulite e sul gonfiore delle gambe, i frutti rossi sono anche ricchi di antiossidanti.

Barbabietola e prezzemolo ad azione antiossidante

Ingredienti:

1 barbabietola sbucciata;

1 mazzetto di prezzemolo senza gambo;

1 carota;

1 gambo di sedano.

La barbabietola, ricca di antociani, svolge un’importante azione antiossidante e aiuta a contrastare i radicali liberi. In più, le vitamine e i sali minerali contenuti, uniti al prezzemolo, aiutano il sangue a ossigenarsi.

Ma non solo. Questo centrifugato detox è anche un concentrato di fibre, perfetto per aumentare il senso di sazietà.

Centrifugato di agrumi e zenzero per drenare e depurare

Ingredienti:

2 limoni;

1 pompelmo;

1 pizzico di zenzero.

L’abbinamento di limone e zenzero è l’ideale per drenare, depurare e ottenere la tanto desiderata pancia piatta. Ricco di vitamine questo centrifugato è un vero portento contro la ritenzione idrica e il gonfiore addominale.

Consiglio di preparazione: Per chi non ama il gusto aspro dato dal limone e lo zenzero è possibile aggiungere dei mirtilli che addolciscono il sapore del centrifugato.

Centrifugato di papaya e limone per la digestione

Ingredienti:

polpa di 1 papaya;

mezzo limone;

1/2 mango ben maturo.

Il centrifugato di papaya e limone, oltre a essere detox, favorisce la digestione. La papaya fermentata e il mango sono anche ricchi di antiossidanti, aiutano a rinforzare le difese immunitarie e a combattere il senso di stanchezza.

Consiglio di preparazione: per ottener un sapore più gradevole e meno amaro eliminate i semi dai frutti.

Le combinazioni sono davvero tantissime, ognuna con molteplici proprietà e con un effetto disintossicante e depurativo assicurato. L’importante, come per ogni alimento che viene introdotto nel corpo, è assicurarsi che questo ci faccia davvero bene, anche a seconda del proprio stato di salute.

Per questo, prima di intraprendere una dieta, o anche solo per scegliere correttamente i vegetali da inserire nei centrifugati detox, è opportuno consultare uno specialista, in grado di consigliare gli abbinamenti più salutari ed efficaci e indirizzare su tutte le possibili alternative ai vari alimenti.