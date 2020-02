Charlize Theron elegantissima in bianco e nero (anche se con le Birkenstock)

Charlize Theron ha scelto un comodo ma elegante look bianco e nero per partecipare alla festa di lancio della nuova collezione di Birkenstock 1774, abbinandolo a un paio di sandali del brand. Look sorprendente, dopo il glamour della notte degli Oscar 2020 firmato Dior. L’attrice ha scelto un look casual per la serata, stupendo i media per la sua scelta in fatto di calzature. Non era però l’unica a seguire questo trend durante il party, tra i più eclatanti dell’anno. Il brand punterà molto su questa calzatura per la nuova stagione.

Per l’evento tenutosi a Los Angeles organizzato da Birkenstock Charlize Theron ha scelto capi del brand per il suo look color bolck bianco e nero. Una semplice t-shirt nera, un blazer e un maxi cappotto dello stesso colore. Jeans bianchi larghi nella parte inferiore e sandali bianchi ai piedi. Un look insolito, specie per un party hollywoodiano, ma Birkenstock ha deciso di puntare su questo nuovo trend per la sua ultima collezione. Ovviamente non poteva trovare ambasciatrice migliore di Charlize Theron, che se non altro ha fatto discutere per questo abbinamento.

charlize theron with her girlfriend at the birkenstock 1774 collection launch party pic.twitter.com/JkLtNyay8B — charlize theron's bitch (@galadrielise) February 14, 2020

L’attrice non era però l’unica ad aver optato per questo accessorio, già di tendenza. La stilista Leslie Fremar e l’attrice Chloe Grace Moretz hanno optato per un paio di sandali neri, sempre firmati Birkenstock. Il colpo di colore e vivacità alla serata dallo stilista Jeremy Scott: i suoi erano gialli, impossibile non notarli.

La notte degli Oscar 2020 Charlize Theron aveva incantato tutti con un abito nero Haute Couture Dior, e il suo look era impreziosito da gioielli di Tiffany.