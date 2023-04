The Ferragnez, la docuserie che svela il “dietro le quinte” della celebre coppia italiana Ferragni–Fedez, torna su Prime Video dal 18 maggio 2023. Dopo l’estate si preannuncia anche il debutto dell’episodio finale dello show The Ferragnez: Sanremo Special, un sequel della seconda stagione che mette in luce l’esperienza dell’influencer come co–conduttrice della 73esima edizione del Festival di Sanremo.

“Sarà un rollercoaster di emozioni”, commentano i Ferragnez e pubblicano sui social il poster della nuova stagione: la power couple veste un look coordinato e si mostra al pubblico più affiatata che mai.

Lo show racconta della sfera privata delle due celebrità: tra baci, litigi e vacanze da sogno, la vita della coppia è costellata dalle simpatiche avventure dei figli Leone e Vittoria, sempre al centro di numerosi post condivisi su Instagram, il social di punta di Chiara Ferragni e piattaforma su cui registra oltre 29 milioni di follower.

La nuova serie è attesissima sul web anche perché i Ferragnez tornano a far parlare di sé poco dopo la bufera mediatica nata sul palco dell’Ariston. Il bacio rubato tra Rosa Chemical e Fedez ha riempito le pagine di gossip per diverse settimane, ma la presunta crisi di coppia sembra essere totalmente smentita.

Il rapper e l’imprenditrice digitale non hanno mai avuto paura dei riflettori e, dopo la recente vacanza a Dubai in compagnia dei figli, la coppia si mostra più forte di prima, lasciandosi alle spalle i dissapori nati, forse, durante la kermesse.

Tra le puntate della nuova stagione non mancheranno le vicende relative alla carriera professionale dei due protagonisti. Chiara Ferragni, infatti, è stata nominata da Forbes come Most Powerful Influencer a livello internazionale e nel 2013 ha fondato il proprio brand, conosciuto in tutto il mondo per l’immagine dell’iconico occhio.

Anche la carriera artistica e musicale di Fedez è ricca di premi e riconoscimenti, dagli 86 dischi di platino al ruolo di fuggitivo nella prima stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, di cui, peraltro, è il vincitore. A giugno 2022 ha presentato la prima edizione di LOVEMI, il concerto di beneficenza riproposto anche quest’anno e, dopo l’uscita dell’ultimo singolo Crisi di Stato, si prepara per tornare sul piccolo schermo.