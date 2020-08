Claudia Schiffer, 50 anni al top

Claudia Schiffer, una delle top model più famose di sempre che ha rivoluzionato le passerelle a partire dagli anni ’90, compie 50 anni. Con Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Helena Christensen e Yasmin Le Bon è stata uno dei volti di un’era della moda.

I lineamenti che ricordano Brigitte Bardot e il fisico scultoreo, l’hanno portata a essere la modella più richieste sulle passerelle di tutto il mondo. Ancora oggi, raggiunti i 50 anni, Claudia illumina le copertine delle riviste di moda con la sua bellezza, un po’ innocente e senza tempo.

Ha sfilato per i più grandi stilisti, da Chanel a Gianni Versace, da Valentino a Yves Saint Laurent e ha indossato in passerella alcuni dei loro capi più iconici. Imitata, omaggiata, invidiata, Claudia è l’icona di una moda che oggi non esiste più, quello degli anni ’90. Mamma, moglie, imprenditrice, la Schiffer ha un patrimonio da capogiro, ed è molto attiva nella beneficenza e come ambasciatrice Unicef.

Claudia Schiffer: i 50 anni della supermodel dei record

La Schiffer è una delle super modelle più famose di sempre e vanta numerosi record. Infatti, la tedesca ha il Guiness dei primati per il maggior numero di copertine di riviste. Ha sfilato per tutti gli stilisti in voga a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 e la sua immagine è la più popolare su Google quando si cerca supermodel, insieme alla venere nera Naomi Campbell. Nata a Rheinberg, in Germania, il 25 agosto 1970, non ha sempre sognato di fare la modella. Il sogno di Claudia, adolescente timida e introversa, era quello di fare l’avvocato come suo padre. Ma, nel 1987 tutto cambiò quando fu notata e scelta per la sua prima campagna pubblicitaria. Secondo la rivista Forbes il suo patrimonio si aggira intorno ai 55 milioni di dollari.

Claudia Schiffer e la carriera nella moda

Nel 1987 Claudia Schiffer venne scelta per la sua prima campagna pubblicitaria per Guess. La prima sfilata è arrivata nel 1990 per Chanel. Karl Lagerfeld la scelse come musa esaltandone i pregi quali la puntualità, la precisione, la tranquillità e la pacatezza. Claudia infatti era l’anti diva, niente capricci, niente gossip, niente stranezze. Al tempo stesso però fu ribattezzata “regina di ghiacchio” per il suo carattere introverso.

Elle la voleva sempre in copertina perché, come dichiarato dalla rivista, il suo volto triplicava le vendite. In poco tempo la Schiffer divenne la modella più fotografata e, dopo Chanel, anche le altre case di moda iniziarono a contendersela (in particolare Valentino e Versace).

La modella tedesca si è fatta attrarre dalla recitazione e ha preso parte a una decina di film e serie tv. Dopo essere approdata su Vanity Fair, Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Rolling Stone, The New York Times e People ha preso parte a numerose campagne pubblicitarie tra le quali spiccano quelle per L’Oréal, Ebel, Citroën, Pepsi e Fanta.

Nel 1996 fu scelta da Victoria’s Secret per indossare il primo Fantasy Bra, chiamato Million Dollar Miracle Bra, un reggiseno realizzato con 100 carati di diamanti e altre pietre preziose per un valore di 1 milione di dollari.

Il 6 ottobre 2009, all’età di trentanove anni, Claudia Schiffer ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalle passerelle. Unica eccezione, nel 2018, la sfilata in onore di Gianni Versace, al fianco delle grandi top model degli anni ’90.

Look e beauty routine di Claudia Schiffer

Nella quotidianità Claudia ama i look casual e boho chic, comodi e con tessuti come lino, cashmere e jeans. Attraverso i social la Schiffer ama condividere la sua beauty routine e i consigli per il make-up. La modella ha firmato per Artdeco un’elegante capsule collection di make-up, Beauty Essentials. I punti chiave sono quelli che l’hanno resa famosa: un incarnato luminoso, un sano colorito roseo e uno smokey eyes facile e veloce.

Niente bisturi, il suo segreto di giovinezza è nei bronzer della sua collezione, formulati con acido ialuronico per mantenere la pelle idratata. Per la sua chioma fluente non ricorre mai ad una asciugatura totale, aspettando che le punte si asciughino naturalmente all’aria.

“Sono timida ma il trucco mi da coraggio” ha svelato la top model a Vanity Fair. “Quando ho scoperto che coprendo leggermente la pelle nessuno mi avrebbe vista arrossire, ho cominciato a sentirmi meno in imbarazzo. Il trucco ha un potere trasformativo che mi permette di essere chiunque“.

La vita privata, il marito e i figli

Claudia Schiffer dal 1993 al 1999 ha avuto una relazione molto chiacchierata con l’illusionista David Copperfield. Ma nel 2002 ha sposato l’attuale marito, il produttore cinematografico Matthew Vaughn, con il quale festeggia ben 20 anni insieme. Per le nozze la top model scelse un abito di pizzo disegnato per l’occasione da Valentino. Pare che suo marito, per chiederle di sposarla, gli abbia fatto recapitare una tela di Rusha con scritto “vuoi sposarmi?“, e lei per risposta gli abbia fatto recapitare un quadro dello stesso autore con scritto “sì“.

La coppia ha avuto tre figli, Caspar Matthew, nato il 30 gennaio 2003, Clementine Poppy, l’11 novembre 2004 e Cosima Violet, nata il 14 maggio 2010. La modella tiene alla sua privacy e non condivide mai sui social foto della sua famiglia ma accompagna sempre il marito alle prime dei suoi film, come il recente Rocketman, il biopic su Elton John. Vive tra Monaco, Londra e New York.

Claudia Schiffer oggi

Claudia ha lasciato le passerelle nel 2009 ma non ha mai abbandonato la moda. Infatti la modella ha continuato a posare per le riviste e per alcune campagne pubblicitarie. Lo scorso anno ha curato una mostra fotografica sulla moda anni 90, in calendario al Kunstpalast di Düsseldorf. Non solo, ha lanciato le sue collezioni beauty, di scarpe, di ceramiche e una linea di moda in cashmere. Il suo profilo Instagram è costantemente aggiornato con i suoi progetti tra i quali spicca il ruolo di ambasciatrice Unicef.

5 curiosità su Claudia Schiffer

In occasione dei suoi cinquant’anni, festeggiamo Claudia Schiffer scoprendo delle curiosità sul suo conto: