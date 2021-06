Gioielli, i trend dell'estate 2021

Collane con perline colorate e orsetti, anelli in resina e orecchini lunghi. Sono questi i gioielli più in voga dell’estate 2021 che completano ogni look donando un tocco di stile anche alle mise più semplici. Divertenti e super colorati, i gioielli che indosseremo durante la bella stagione si arricchiscono di dettagli gommosi che ricordano una golosa caramella.

Le perline colorate, invece, comporranno collane sottili e braccialetti dell’amicizia in stile anni ’90 per poi trasformarsi facilmente in charms da attaccare allo smartphone come fa Chiara Ferragni. Non mancheranno i bijoux realizzati in resina o in plastica, vera rivelazione della stagione estiva, con forme eccentriche e scultoree arricchiti da cristalli e pietre preziose. Gli orecchini invece si porteranno a un solo lobo nella versione mono oppure in set da due completamente diversi.

Forme di conchiglie e stelle marine verranno declinati su parure di gioielli che richiamano la natura da indossare in vacanza e al mare. Mentre bracciali super sottili e saldati al polso o potranno essere indossati in set senza alcun limite. Vediamo i gioielli di tendenza dell’estate 2021.

Gioielli estate 2021: i bijoux personalizzabili

Il nome della persona amata o del proprio figlio, una parola da ricordare, la frase di una canzone o le proprie iniziali. Nell’estate 2021 sarà possibile personalizzare i gioielli incidendoli con lettere e scritte brillanti che portano con sé un significato da ricordare. Una tendenza amata dalle celebrities e dagli stilisti che propongono modelli e versioni di gioielli con lettere sempre più innovativi.

Dolce&Gabbana ha creato la Collezione Alphabet con ciondoli maxi e vistosi punteggiati da gemme colorate che formano le iniziali del nome. Mentre gli anelli potranno essere indossati in set composti da 4 pezzi in cui ognuno porta una lettera diversa con strass multi color che vanno dal verde all’azzurro, al viola, al rosso.

Le scritte potranno essere indossate anche su bracciali rigidi da portare al polso in serie, senza alcun limite, nel segno che più se ne indossano, più è glamour. Nei bracciali di Rossella Catapano le scritte sono alternate da simboli come cuori e diamanti tempestati da brillanti colorati per un effetto ancora più pop.

Gioielli estate 2021: anelli e collane in resina colorata

I gioielli realizzati in resina colorata rappresentano una tendenza tornata in auge dagli anni ’90: anelli in plastica, orecchini in resina e collane con orsetti saranno il tocco stravagante da indossare in ogni look. L’attenzione è rivolta soprattutto alle mani grazie agli anelli in resina dalle forme bold con colori vivaci e pop. Come gli anelli La Manso tanto amati dalla modella Gigi Hadid che rappresentano l’alternativa economica ai modelli più costosi o quelli del brand italiano Jupiter che sono tra i più richiesti in Italia. Entrambi caratterizzati da nuances neon effetto trasparente e lucido da sfoggiare in più versioni e contemporaneamente.

Anche le collane assumeranno uno stile divertente e giocoso se indossate nella versione con perline arcobaleno e con orsetti gommosi che richiamano la forma delle caramelle più amate dai bambini. Da indossare in set e abbinati ad altre collane en pendant per dare un tocco vivace alle mise più semplici da tutti i giorni.

Gioielli estate 2021: la collana a catena

Versatili ed eleganti, le catene sono tra i gioielli di tendenza della bella stagione. La moda propone chocker a catena composte da intrecci di anelli dorati dalle dimensioni mini o macro, arricchiti anche da ciondoli, medagliette e perle. Per un look da tutti i giorni e più casual, la collana a catena in plastica trasparente è il dettaglio fashion con cui creare mise ricercate.

Orecchini XXL

Designer e stilisti hanno deciso di dare spazio alla propria creatività senza porre limiti alla dimensione degli orecchini sperimentando con forme e materiali sempre più innovativi. Versace propone un paio di orecchini che portano la forma di una stella marina tempestata da diamanti rosa nella versione over con cui impreziosire ogni look.

Etro, invece, presenta in passerella un modello di orecchini XXL formati da due cerchi con perline colorate da abbinare all’outfit e da indossare insieme a un foulard bandana per uno stile zingaresco.

Dolce&Gabbana crea un effetto wow con gli orecchini lunghi e maxi a forma di fiore che scendono lungo il collo e alle cui estremità vi è una perla a goccia che rende ancora più prezioso.