Collana a catena, i modelli più belli

La collana a catena è un gioiello che non passa inosservato, un accessorio dal carattere deciso ma elegante al tempo stesso: la nostra redazione ha selezionato i modelli più belli, in varie fasce di prezzo, per completare i vostri look.

Le sfilate, del resto, hanno confermato come, insieme alle collane lunghe, anche le collane a catena siano di tendenza quest’anno. Sono tanti i modelli a disposizione sul mercato: grosse e spesse, con il lucchetto, lunghe o a girocollo, dorate o argento, preziose e costose o di bigiotteria.

Come si portano? Il giorno sopra a un top o a un tubino semplici e raffinati, la sera con un outfit grintoso, magari animalier o con elementi in pelle, per moltiplicare l’effetto punk-rock.

Le marche che vi proponiamo nella nostra selezione propongono modelli di grande tendenza e sono in grado di soddisfare ogni esigenza sulla tipologia di look da mattino fino a sera: si va dalla classica catena Tiffany con perla, per un look senza tempo, alla catena greca simbolo di maison Versace per un outfit importante o romantico grazie alla catena con i cuori firmata Pandora.

Adatte a look eleganti e casual vi sorprenderanno per la loro versatilità e potrete abbinarle in base al dress code degli eventi o agli impegni della giornata. Sono perfette come idea regalo per i 18 anni, per laurea e compleanno!

Collana a catena: 7 modelli al top