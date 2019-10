La celebre stella che ogni anno si rinnova, le idee regalo, le decorazioni che impreziosiscono l’albero e la casa sotto le feste: la collezione Swarovski Natale 2019 ha in serbo tantissime sorprese.

Come sempre, in casa Swarovski, il Natale è un momento davvero atteso e speciale.

Il brand, che dal 1895 è caratterizzato dal taglio di precisione del cristallo introdotto dal fondatore Daniel Swarovski, propone infatti non solo gioielli da indossare, ma anche oggetti di design che sotto le luci colorate delle feste moltiplicano il loro splendore.

Swarovski Natale 2019: la collezione

Le proposte in vista del Natale sono pensate sia per chi vuole decorare l’albero, i rami di abete, la tavola con cristalli luminosi, colorati, eleganti e anche simpatici, sia per chi pensa a un regalo speciale per il 25 dicembre, per la casa, per lei ma anche per lui.

La nostra redazione ha selezionato le proposte più belle che incarnano lo spirito del Natale, dalla tradizionale stella creata in occasione delle feste alle palline per l’albero. Idee per tutti i gusti e per tutti i budget.

Stella Swarovski 2019

La stella Swarovski che ogni anno il brand propone per Natale è disponibile nella versione classica, in piccolo o nel set con 3 stelle. I fiocchi di neve sono nei colori oro, bianco o in un rosso vivace ispirato al colore delle bacche di agrifoglio e del vestito di Babbo Natale. Prezzo della decorazione nella misura classica 69 euro. Acquista qui

Tra le novità per il Natale 2019 anche una gradita sorpresa: la decorazione annuale è declinata anche in un’edizione speciale con effetto Aurora Borealis blu per i 25 anni di All I Want For Christmas Is You, la famosa canzone natalizia cantata da Mariah Carey. Acquista qui

Le decorazioni Swarovski di Natale per la casa

Ecco alcune idee per arredare casa sotto le feste ma anche per regali originali, preziosi, indimenticabili.

Orsetto Kris . L’Orsetto Kris è tornato. Oggetto da collezione ricercato fin dal 1993, il personaggio ora traina una lucida slitta in metallo argentato con un dono verde dal fiocco rosso e ha “2019” inciso sul davanti della zampa sinistra. Una magnifica idea regalo. Prezzo 99 euro. Acquista qui

Abete . Il designer pluripremiato Tord Boontje ha tratto ispirazione da una foresta invernale per creare questo scintillante abete in Clear Crystal, con 462 sfaccettature. Prezzo 299 euro. Acquista qui

Stambecco. Un’altra creazione firmata Tord Boontje che vede protagonista un aggraziato stambecco. Gli animali, del resto, restano sempre un classico del brand. Prezzo 149 euro. Acquista qui

Gli addobbi Swarovski per l’albero di Natale 2019

Tra le tante proposte di palle, decorazioni, puntali per l’albero, abbiamo selezionato alcune idee imperdibili.

Pallina in vetro soffiato . Esclusivamente disponibile quest’anno, la creazione rivela un fiocco di neve in cristallo a taglio pieno all’interno di una sfera di vetro soffiato a bocca, con una targhetta rotonda in metallo con inciso l’anno. La sfera è decorata con oltre 2.200 cristalli, incollati a mano con la tecnica Crystal Rocks, per rendere ciascun pezzo unico e inimitabile. Prezzo 79 euro. Acquista qui

Decorazione Il mio primo Natale . Se in famiglia o tra gli amici c’è un nuovo arrivato, perché non celebrare il suo primo Natale con questa decorazione a forma di cavallo a dondolo appesa a un festoso nastro in raso rosso? Il regalo perfetto per un neo genitore. Prezzo 49 euro. Acquista qui

Decorazione a cuore. Questa adorabile decorazione presenta un paio di motivi a forma di bastoncino che, insieme, formano una festiva forma a cuore. Prezzo 69 euro. Acquista qui

Gioielli Swarovski: le idee regalo per il Natale