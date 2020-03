Colomba artigianale: dove comprarla a Roma

Una volta risolto il dilemma sul giorno in cui cadrà la Pasqua 2020, che quest’anno sarà domenica 12 aprile, la domanda alla quale trovare una risposta è: quale colomba artigianale portare in tavola? In una città come Roma le possibilità sono quasi infinite, di prodotti ben fatti se ne trovano facilmente grazie all’attenzione mostrata non solo dai pasticceri, ma anche dai consumatori (fortunatamente) più consapevoli ed esigenti nelle loro scelte.

Una buona colomba artigianale è il modo migliore per concludere un pranzo in famiglia o da regalare ad amici; un prodotto di buona qualità lo si riconosce in primo luogo dal profumo: deve essere piacevolmente dolce e richiamare il burro e l’aroma di arancia, senza nessun eccesso; la pasta deve essere soffice, elastica e leggermente umida, con alveolatura non troppo pronunciata.

Per andare sul sicuro, vi consigliamo dove acquistare la colomba artigianale a Roma.