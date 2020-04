Saper abbinare gli accessori vestiti, scarpe e borse per creare outfit in linea con le tendenze della moda, è fondamentale: come mostrano le celebrities, gli accessori completano i look e li rendono diversi e particolari ogni volta.

Possiamo abbinare lo stesso jeans e la stessa maglietta ma, con una borsa ampia e delle sneakers, va bene per un abbinamento informale da giorno, mentre con un sandalo gioiello con tacco e una mini borsa con paillettes, abbinata a una collana o a un bracciale particolari, può andare bene come outfit da sera. Possiamo anche decidere di far ruotare l’abbigliamento intorno a un accessorio: se vogliamo far risaltare una collana scegliamo abiti basic per non distogliere l’attenzione dall’accessorio.

Gli accessori colorati, d’altronde, sono perfetti quando indossati a capi neutri, in particolare se si è alle prime armi, e si ha paura di sbagliare. In alternativa importante è scegliere il colore giusto per creare un contrasto glamour, oppure l’accessorio che richiami una sfumatura, un dettaglio essenziale dell’abito. Se il vestito è monocolore, ad esempio, una collana importante dà un pizzico di lusso all’outfit. Al contrario, se l’abito è ricco in dettagli, come pizzo, ruches e fiocchi, meglio puntare su gioielli minimal.

Inoltre, se una collana di grandi dimensioni si sposa bene con orecchini piccoli e dal design minimalista, è anche giusto optare per il contrario: orecchini maxi e collier mini.

Come abbinare gli accessori secondo le celebrities? Scopriamolo in questa veloce carrellata con gli outfit di alcune delle reali, attrici e influencer più amate.

Abbinare gli accessori come Jennifer Lawrence

Total look Dior per Jennifer Lawrence, in occasione della sfilata Primavera-Estate disegnata da Maria Grazia Chiuri. L’attrice sul top bero ha sovrapposto collane diverse, dal girocollo di perle alle proposte della Maison con charms. Orecchini sempre griffati Dior, dal design minimalista e – per compensare – make-up nude.

L’outfit di Chiara Ferragni

Calze in primo piano per l’outfit che Chiara Ferragni ha sfoggiato in occasione delle sfilate milanesi di febbraio: camicia con il colletto alla coreana e con i volant e niente collane per lei, che ha preferito invece piccoli orecchini e braccialetti diversi per forme e colori.

Gli accessori scelti da Kate Middleton

La Duchessa di Cambridge alla cena di gala in occasione delle celebrazioni per il 25esimo anniversario di Place2Be a Buckingham Palace ha dato una lezione di stile su come abbinare gli accessori in caso di look da grand soirée. L’abito blu cobalto di Jenny Packham, già arricchito dai ricami e dalle paillettes, non richiede nulla al collo. I preziosi sono invece alle orecchie. Clutch finemente lavorata e décolleté di Jimmy Choo completano un look perfetto.

Il look di Angelina Jolie sul red carpet

Angelina Jolie sul red carpet non delude: alla première giapponese di Maleficent: Mistress of Evil, l’attrice aveva indossato un abito Ralph & Russo Couture argentato tutto frange e cristallo: troppo ricco per appesantire il look con altri gioielli. Unica concessione, oltre all’anello, i chandelier che si scorgevano sotto la chioma corvina.

Emma Stone: come abbinare gli accessori

Sbarazzino e tutto da copiare il look di Emma Stone: nulla al collo, malgrado il profondo décolleté della camicia di seta, in una nuance ton sur ton del blazer di seta, e cerchietti d’oro. Tracolla monogram di Louis Vuitton abbinata alle décolleté con cinturino. Semplice e chic.