Dalle passerelle allo street style, i consigli per abbinare il trench sono tanti. Diverse le celebrities che amano questo tipo di impermeabile nato ai primi decenni del Novecento, perché comodo e versatile.

Si possono creare outfit originali in abbinamenti scarpe di tendenza, abiti eleganti, borse adatte per il giorno e per la sera.

Il modello classico è in gabardina di cotone, una tela fitta anti-acqua molto resistente all’uso e anti-strappo. Il colore di riferimento iniziale del trench è il khaki, un marrone chiaro polvere. Gli outfit che si possono creare con questo capospalla? Davvero molteplici, pensando che da tempo ha smesso di essere indossato solo per look casual da giorno: le it girl insegnano…

Qualche tip su come abbinare il trench al meglio? Vediamo tre consigli di stile da parte di Anna Wintour, Olivia Palermo e Margot Robbie.

Abbinare il trench con l’abito a fiori come Anna Wintour

Sua maestà Anna Wintour, arbiter elegantiae di questo nostro secolo, alle sfilate della London Fashion Week, a febbraio 2020, ha scelto di abbinare un trench Burberry con applicazioni di strass e cristalli e foderato in cotone con motivo Vintage check con un abito lungo in stampa floreale e stivali pitonati. Occhiali neri d’ordinanza e un’allure che sarà difficile – ma non impossibile – da replicare.

Olivia Palermo in trench

Altra regina di stile, la it girl Olivia Palermo ha dato lezione di eleganza per le strade di Parigi, in occasione della sfilata Haute Couture di Ralph&Russo, indossando un look coordinato fatto di un trench in check e pantaloni abbinati, con camicia bianca e décolleté nere.

Il trench e i pantaloni di pelle come Margot Robbie

Deliziosa in look da giorno come in quelli da grand soirée sul red carpet, l’attrice Margot Robbie è stata avvistata per le strade di New York con un trench marrone e pantaloni di pelle e una blusa bianca. Ai piedi décolleté bianche a punta.