Gli auguri (social) a Damiano David: dai suoi MaÌŠneskin a Giorgia Soleri

Per lui il 2021 è stato un anno decisamente da ricordare. Stiamo parlando di Damiano David, frontman dei Måneskin, la band romana che ha letteralmente conquistato il mondo nel giro di pochissimi mesi. Una serie infinita di successi che ha portato il gruppo dal Festival di Sanremo ai più prestigiosi palchi internazionali, fino agli Stati Uniti. E l’8 gennaio 2022 il cantante compie soltanto 23 anni.

Un compleanno che Damiano ha scelto di trascorrere nel suo posto preferito: la sala prove. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato una story in cui mostra un microfono e degli strumenti: “Happy BDay to me“, ha scritto. Ma gli auguri al frontman che è ormai diventato un’icona di stile e di sensualità non sono certo mancati. Primi tra tutti sono arrivati quelli dalla pagina ufficiale dei Måneskin, che gli augurano “Happy Birthday” con un video in cui canta in uno studio di registrazione e con una foto davanti ad una torta di compleanno.

Anche Victoria De Angelis e Thomas Raggi, rispettivamente bassista e chitarrista del gruppo, hanno voluto augurare buon compleanno all’amico con una serie di Instagram stories. Thomas ha scelto di pubblicare un breve video di Damiano mentre si diletta a suonare una tastiera, con tanto di dedica ironica: “Auguri principessa“. La bassista, invece, ha condiviso una serie di foto e video che la ritraggono insieme al cantante, nelle più diverse occasioni, per finire con una foto in cui il festeggiato indossa una coroncina per il suo compleanno.

E come potevano mancare gli auguri della fidanzata, Giorgia Soleri. L’influencer ha infatti pubblicato, nelle sue stories, una serie di dolcissime foto che i due hanno scattato in una cabina automatica (simile a quella per le fototessere), in cui appaiono più felici e affiatati che mai. “Auguri pape“, ha scritto lei: la stessa frase che Damiano, lo scorso 3 gennaio, ha dedicato alla fidanzata in occasione del suo 25esimo compleanno. Una dimostrazione d’amore molto rara: entrambi, infatti, sono molto restii a condividere la loro vita privata sui social, preferendo viversi lontano da quei riflettori che da ormai un anno sono costantemente puntati soprattutto sul cantante.