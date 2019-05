Costumi da bagno interi, bikini, trikini e in stile vintage anni ’50: sono tantissimi i modelli della moda mare 2019 che si possono acquistare online. Se avete in programma una fuga in un paradiso esotico, lo shopping si fa online con i costumi da bagno Amazon da acquistare subito: modelli diversi adatti alle silhouette più diverse, capaci di accontentare anche gusti molto diversi fra loro.

Basta armarsi di una carta di credito – e di un po’ di pazienza per scegliere la taglia giusta – e sul web si trovano tutti i modelli di tendenza sia in cotone sia in lycra: eccone 10 (con prezzi) da comprare subito.

Di Angerella il bikini d’ispirazione Fifties con reggiseno a balconcino (perfetto per un seno prosperoso) e slip a vita alta a pois. Disponibile in colori e fantasie diverse. Il prezzo varia a seconda della misura: da 11,88 euro a 23,89. Qui per acquistare.

Bikinicolors propone bikini in microfibra a fascia arricciato con slip o brasiliana e imbottitura estraibile. Disponibile in 14 colori differenti. Prezzo: 25 euro. Qui per acquistare.

Carinacoco ha realizzato il costume intero all’uncinetto a righe colorate con profondo décolleté e schiena nuda. Il prezzo varia a seconda della misura. Prezzo: da 0,80 a 18,96 euro Qui per acquistare.

Stampa Geo Classic 109 per il bikini Donnavventura di Alviero Martini bianco, con slip sgambato e reggiseno a triangolo con laccetti. Prezzo: 95 euro. Qui per acquistare.

È di FeelinGirl il modello intero con gonnellino integrato e imbottiture estraibili. Disponibile in colori e fantasie diverse. Il prezzo varia a seconda della misura. Prezzo: da 9,54 a 22,09 euro. Qui per acquistare.

Ha logo sul davanti il costume da bagno intero di Iris & Lilly in blu oltremare con scollo rotondo, l’ideale se non si vuole rinunciare alla comodità anche con un modello femminile. Il prezzo varia a seconda della misura. Prezzo: 22,99. Qui per acquistare.

Ancora una proposta Angerella il costume intero da pin up in nylon e spandex. Disponibile in colori e fantasie diverse. Il prezzo varia a seconda della misura da 11,99 a 25 euro. Qui per acquistare.

Lath.Pin propone un trikini in stampa floreale con schiena nuda e allacciatura sul collo. Disponibile in colori e fantasie diverse. Prezzo: da 7,99 a 15,98. Qui per acquistare.

Monospalla il costume intero di Desshok con reggiseno Push Up e mesh. È proposto in blu oltremare, rosso e nero. Prezzo: da 7,71 a 17,50. Qui per acquistare.