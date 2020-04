Costumi da bagno 2020: le tendenze per sognare l'estate

L’estate sembra più lontana che mai, eppure sognare la spiaggia o la piscina con uno dei costumi da bagno 2020 è esercizio lecito, se non addirittura consigliato per riuscire a vincere il tedio e l’ansia di questa primavera in quarantena.

Le tendenze? Via libera a costumi interi color pastello, da usare anche in outfit super trendy come body, e costumi due pezzi romantici con le fantasie più trendy della moda Primavera-Estate 2020: i pois, i quadretti Vichy, le stampe floreali. Spazio anche a costumi da bagno economici e beachwear firmatissimo.

Altro trend preso in prestito direttamente dalle passerelle: le stampe tropicali. Fendi, Versace, Dolce&Gabbana e Marni hanno fatto sfilare fantasie ispirate alla giungla con fiori e colori vivaci e anche in spiaggia sarà un trionfo di animali esotici e foglie equatoriali.

Spopoleranno bikini con top a manica lunga, costumi interi a manica corta, slip a vita alta, scollature profonde. E poi bikini avvolgenti con spalline lunghe che avvolgono il busto che rendono i top fantastici per la spiaggia, ma anche pezzi desiderabili per outfit da città.

Vasta la gamma di nuove silhouette, colori squillanti e stili super galmour, con un dominio quasi incontrastato di una nuance arancione vibrante e una sfumatura verde bosco.

Dalla redazione di DireDonna, ecco i modelli di costumi da bagno 2020 di tendenza da segnare in wish list in attesa dell’estate.