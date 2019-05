Le esigenze della pelle del viso cambiano con il passare del tempo, per questo le creme antirughe devono essere scelte a seconda dell’età, se si hanno più o meno di 40 anni e se si è in presenza di una pelle secca, normale o grassa.

A partire dai 30 anni è necessario apportare qualche cambiamento alla propria propria beauty routine. La semplice crema idratante non basta più, ma è l’ora di inserire creme giorno e notte che prevengano le prime rughe. E che intervengano il prima possibile su quelle che stanno per formarsi.

Dopo i 40 anni la pelle del viso comincia a mostrare evidenti rughe e segni legati all’invecchiamento e può perdere vistosamente elasticità e freschezza. Una buona beauty routine quotidiana e settimanale è importante per frenare il processo di invecchiamento e minimizzare le rughe sul viso. Le rughe più piccole possono essere riempite con sostanze come acido ialuronico, mentre quelle più evidenti e marcate non possono essere risolte con una semplice crema ma necessitano di trattamenti di medicina estetica. Una crema antiage con un buon inci può certamente minimizzare le rughe, renderle meno evidenti, uniformare l’incarnato e rendere la pelle più fresca e giovanile, e può nutrire la pelle di sostanze che vengono perdute con il passare degli anni.

Verso i 50 anni invece è necessaria una crema per pelli mature con effetto lifting che ridefinisca i contorni del viso e sostenga i tessuti. Nella formula delle linee adatta per pelli mature rientrano sostanze elasticizzanti (per esempio ceramidi e derivati di soia) che ridanno tono ai tessuti, complessi che stimolano il ricambio cellulare (come retinolo e alfaidrossiacidi), alte concentrazioni di principi idratanti (acido ialuronico) e nutrienti per contrastare la secchezza.

Crema antirughe 30 anni: le migliori

1. Crema prime rughe per pelli miste di Nuxe

Distende istantaneamente le rughe visibili, levigando la pelle. La pelle appare subito rilassata e opacizzata. I tratti sono distesi e il colorito luminoso. Giorno dopo giorno, le prime rughe sono levigate. Contiene almeno l’87% di ingredienti di origine naturale.

Ingredienti : con peonia e semi di loto blu. Contiene almeno l’87% di ingredienti di origine naturale. Senza parabeni

: con peonia e semi di loto blu. Contiene almeno l’87% di ingredienti di origine naturale. Senza parabeni Adatta a: pelli miste

Prezzo consigliato: 21 euro Scopri se è in sconto.

2. Trattamento sebo-equilibrante anti-età di Collistar

Riequilibra l’attività delle ghiandole sebacee, purifica l’epidermide ed elimina gli inestetismi tipici delle pelli miste e grasse conferendo un immediato effetto anti-lucido che dura per l’intera giornata. Svolge un’intensa azione rigenerante e anti-età che combatte le rughe e i cedimenti cutanei, potenzia il turn-over cellulare, rinforza i tessuti, dona compattezza alla pelle e rende i tessuti cutanei più resistenti nei confronti degli attacchi del tempo.

Pro : riduce progressivamente non solo pori dilatati e zone lucide

: riduce progressivamente non solo pori dilatati e zone lucide Adatta a: pelli miste e grasse

Prezzo consigliato: 41 euro. Scopri se è in sconto.

3. Clinique Superdefense

Regala una idratazione profonda per tutto il giorno, per una barriera cutanea sana e forte. Contiene antiossidanti e la protezione dai raggi UVA e UVB per prevenire linee e rughe. Tutto in una formula leggera e setosa.

Ingredienti : Senza parabeni. Senza ftalati. Senza profumo

: Senza parabeni. Senza ftalati. Senza profumo Adatta a: tutti i tipi di pelle

Prezzo consigliato: 61 euro. Scopri se è in sconto.

Migliore crema viso antirughe 40 anni

1. Smart Antioxidants Day Cream di Madara

Questa crema caratterizzata da una texture ricca, è in grado di idratare in profondità e di preservare la giovinezza della pelle. Viene assorbita velocemente donando un’immediata sensazione di benessere, offrendo per tutto il giorno freschezza e protezione contro l’azione dannosa dei radicali liberi.

Ingredienti : formulata con la linfa di betulla e il riparatore cellulare Bio-Complex, composto da sette piante che favoriscono il ringiovanimento del collagene della pelle, tutte raccolte nella regione del Nord

: formulata con la linfa di betulla e il riparatore cellulare Bio-Complex, composto da sette piante che favoriscono il ringiovanimento del collagene della pelle, tutte raccolte nella regione del Nord Adatta a: pelli secche e molto secche

Prezzo consigliato: 41 euro. Scopri se è in sconto.

2. Ultimune Power Infusing Concentrate di Shiseido

Booster che stimola i meccanismi di difesa innati della pelle, le cellule di Langerhans, per aiutare a combattere più efficacemente le aggressioni esterne e interne. Rafforza la naturale capacità di difesa della pelle, esaltando così la propria innata bellezza, e intensifica l’efficacia del programma abituale di trattamento. Levigata, elastica e con meno linee sottili, la pelle appare più sana e luminosa

Ingredienti : la ImuGeneration Technology sfrutta esclusivi estratti naturali in grado di mantenere la pelle nelle sue condizioni ottimali oggi e difenderla e proteggerla per il futuro.

: la ImuGeneration Technology sfrutta esclusivi estratti naturali in grado di mantenere la pelle nelle sue condizioni ottimali oggi e difenderla e proteggerla per il futuro. Adatta a: tutti i tipi di pelle

Prezzo consigliato: 110 euro. Scopri se è in sconto.

3. Crema Immortelle Divina di L’Occitane

Aiuta a lottare contro i segni visibili dell’età: rughe, mancanza di tonicità, pelle spenta e incarnato poco uniforme. Giorno dopo giorno, le rughe sono attenuate, la pelle ritrova la sua tonicità ed elasticità, sembra resistere meglio alle aggressioni esterne. La grana della pelle appare più regolare, l’incarnato è più uniforme, più radioso.

Ingredienti : all’Olio Essenziale d’Immortelle Bio di Corsica & un complesso di 7 ingredienti d’origine naturale.

: all’Olio Essenziale d’Immortelle Bio di Corsica & un complesso di 7 ingredienti d’origine naturale. Adatta a: tutti i tipi di pelle

Prezzo consigliato: 86 euro. Scopri se è in sconto.

Migliore crema antirughe 50 anni

1. Oxyrigen di Bakel

Favorisce l’ossigenazione cellulare e stimola un’azione rivitalizzante, grazie agli intensi benefici dei suoi ingredienti, tutti attivi. La sua texture, ad assorbimento immediato, è indicata per pelli normali e miste. Il complesso ossigenante biotecnologico in essa contenuto, stimola la respirazione cellulare nei tessuti, attivando la naturale capacità rigenerativa della cute.

Ingredienti : l’olio di jojoba e di avocado possiedono una forte azione elasticizzante ed anti-invecchiamento

: l’olio di jojoba e di avocado possiedono una forte azione elasticizzante ed anti-invecchiamento Adatta a: pelle normale e mista

Prezzo consigliato: 136 euro

2. Lifting Cream di Sensai

Crema ricca che rimodella i contorni del viso, rendendo la pelle più levigata dai contorni più definiti. La Seta Koishimaru, fibra un tempo riservata alla famiglia imperiale stimolao la produzione di acido ialuronico e immerge le cellule della pelle in un oceano di idratazione, ambiente ideale che ospita la vita, in cui la pelle, nutrita e idratata, risplende di bellezza.

Ingredienti : combina tecnologie avanzate con il suo ingrediente principale, la Seta Koishimaru

: combina tecnologie avanzate con il suo ingrediente principale, la Seta Koishimaru Adatta a: tutti i tipi di pelle

Prezzo consigliato: 280 euro. Scopri se è in sconto.

3. Moisturizing Soft Cream di La Mer

Preziosa crema, in una nuova e morbida texture, leggera al tatto, contiene le stesse proprietà rigeneranti e rivitalizzanti che hanno fatto di Crème de La Mer un prodotto leggendario. Il potere rigenerante e lenitivo di Miracle Broth, il vero cuore dei prodotti La Mer, penetra in profondità nella pelle, reidratandola e rendendola più resistente. Rinnovata e rivitalizzata, la pelle appare di nuovo luminosa.

Ingredienti : il potere rigenerante dei prodotti La Mer deriva da ingredienti potenti e a intensa azione, tra cui l’alga, ricca di nutrienti, gli estratti protettivi antiossidanti e le pietre semipreziose

: il potere rigenerante dei prodotti La Mer deriva da ingredienti potenti e a intensa azione, tra cui l’alga, ricca di nutrienti, gli estratti protettivi antiossidanti e le pietre semipreziose Adatta a: tutti i tipi di pelle

Prezzo consigliato: da 159 il formato da 30 ml a 1.900 euro da 500 ml. Scopri se è in sconto.