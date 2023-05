Cristiana Calone ha rilasciato tra le pagine del settimanale Chi alcune dichiarazioni in merito al rapporto con Massimo Ranieri, rivelando di averlo perdonato nonostante sia stato un genitore assente: “Quando sono nata mio padre non c’era, non poteva mancarmi qualcosa che non ho mai vissuto. Poi, quando sono cresciuta, avrei desiderato avere anche un papà”, ha spiegato la figlia, oggi 52enne.

Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri, ha dato alla luce la primogenita nel 1970 con la fidanzata Franca Sebastiani. All’epoca, come raccontava a Domenica Live, l’artista stava tagliando i primi traguardi nel mondo della musica italiana:

Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto.

Nel corso dell’intervista, Cristiana Calone ha voluto condividere con i lettori il momento in cui, nel 2007, il cantautore ha rivelato in diretta televisiva di avere una figlia (all’epoca già adulta): “È sempre stato un uomo riservato che, in quell’occasione, ha compiuto un gesto importante, mettendosi in gioco come non aveva mai fatto”.

Mi ha invitata a vedere il programma senza anticiparmi che poi, a un certo punto, avrebbe detto: ‘Vi presento mia figlia’. Ancora oggi non trovo le parole per descrivere quell’emozione. Ho accettato mio padre per come è, non si può cambiare.

La figlia d’arte, inoltre, ha spiegato di non aver mai voluto riavvicinarsi al padre per un tornaconto economico: “Una persona agiata pensa sempre che in mezzo ci siano i soldi, ma a me dei soldi non è mai fregato niente”. Calone, fin da giovane, ha condiviso con l’autore di Perdere l’amore la passione per la musica. Nel 2014, infatti, ha debuttato con il brano Donne sole, realizzato in collaborazione con Lusya Claudia. Nell’ottobre del 2021, invece, ha lanciato il suo primo singolo, dal titolo She’s mine.

La donna ha dedicato anche uno spazio per raccontare degli anni in cui è cresciuta lontana dalla figura paterna di Massimo Ranieri: “Ho passato momenti duri, ho fatto di tutto, dalla cameriera alla cubista, dalla donna delle pulizie alla segretaria”, rivelando la sua opinione personale in merito alla scelta dell’artista 72enne di non presentarsi al capezzale della madre, Franca Sebastiani, che nel 2015 è scomparsa per via di un tumore.