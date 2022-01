Al centro dei rumors relativi al GF vip c’è ancora una volta Delia Duran. Le dinamiche che hanno portato la modella a fare il suo ingresso all’interno della casa hanno da sempre insospettito il pubblico del reality e anche i concorrenti stessi.

Sono mesi, infatti, che l’argomento più discusso della trasmissione è il triangolo fra lei, il marito Alex Belli e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Il rapporto che l’attore ha instaurato con la 27enne durante la sua permanenza nello show ha più volte fatto infuriare Duran, la quale ha molto sofferto a causa della loro evidente alchimia e dei baci appassionati che i due si sono scambiati di fronte alle telecamere.

Dopo l’eliminazione di Belli, però, l’arrivo della modella al Grande Fratello è sembrato a detta di molti un modo per la coppia di continuare a mettere in scena una recita già preparata. Duran ha ovviamente smentito le accuse relative alla loro falsità, affermando che il motivo che l’ha spinta a partecipare alla trasmissione era quello di potersi confrontare con Soleil Sorge su quanto accaduto con Belli, prendendosi del tempo per capire se portare avanti oppure no il loro matrimonio.

Tuttavia, i continui tira e molla fra i due coniugi sembrano aver stufato anche i vip stessi. Un nuovo dubbio è arrivato nella mattina del 30 gennaio 2022. Jessica Selassié ha raccontato a Manila Nazzaro di aver sorpreso Duran a leggere un foglio misterioso, che avrebbe immediatamente nascosto nell’armadio dopo essersi accorta del suo arrivo:

“Prima sono entrata in camera e ho visto Delia che aveva una mano sull’anta dell’armadio, e l’altra come se stesse leggendo qualcosa. Quando ci ha viste entrare si è letteralmente spaventata, è proprio sbiancata. Poi ha spinto con la mano e ha chiuso subito l’armadio”.

Nazzaro, a quel punto, le ha rivelato di essersi già accorta di alcuni atteggiamenti strani:

“Non è la prima volta che la vedo fare ste cose. L’altra volta si stava mettendo una crema, ma secondo me c’è qualcosa che nasconde nell’armadio”.

Dunque, il sospetto è quello che Delia Duran stia seguendo un copione, una supposizione che finora ha trovato il sostegno di diversi utenti del web.