Dior Cruise 2021: la collezione sfila in maggio a Lecce

L’annuncio non è ancora stato ufficializzato dalla Maison, ma la sfilata di moda Dior Cruise 2021, fa sapere il sindaco di Lecce su Facebook, approderà il 9 maggio proprio in Puglia.

“Ho il piacere di annunciare che Christian Dior – prestigiosa e celebre società dell’alta moda – ha scelto Lecce e la Puglia per la presentazione della nuova collezione di primavera“, scrive Carlo Salvemini, che aggiunge: “la scelta è stata fortemente voluta da Maria Grazia Chiuri – direttrice creativa della maison – e Pietro Beccari – presidente e ceo di Dior – che ringrazio”.

Maria Grazia Chiuri, romana di madre salentina e cresciuta nella sartoria materna a Tricase, in provincia di Lecce, torna quindi in Italia dopo aver portato la collezione cruise lo scorso anno a Marrakech e prima nel Grandes Ecuries di Chantilly e a Los Angeles.

Non più quindi il 27 maggio, in chiusura di calendario, ma il 9 maggio, così da anticipare la Resort Chanel, prevista a Capri il 7 maggio in una location ancora non annunciata.

A seguire, Versace (16 maggio) e Gucci (18 maggio) entrambi negli Stati Uniti (18 maggio), Prada in Giappone (21 maggio) e Max Mara in Russia (25 maggio).