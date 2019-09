5 divani letto IKEA per colorare il soggiorno [novità 2020]

Tra le novità sul catalogo 2020 del brand di design per casa per tutti, spiccano i divani letto IKEA, soluzioni smart e salva spazio ma anche l’ideale per colorare il soggiorno.

Basta poco, infatti, per rinnovare l’ambiente, e il divano letto è un mobile che sa unire stile a funzionalità, personalità a utilità.

Nelle case di oggi, sempre più piccole specialmente in città, in monolocali, in pied-à-terre, il divano letto è l’opzione perfetta per creare una zona letto anche con poco spazio, trasformando il living in camera da letto quando scende la notte. Per questo il materasso deve essere il più confortevole possibile.

Il divano letto, poi, arriva anche in soccorso di tutte le famiglie che hanno spesso ospiti in casa, i nonni che vengono a trovare i nipoti, gli amici che si fermano dopo una cena finita tardi. Per questo il divano letto deve essere anche pratico, facile da aprire con poche mosse.

Il nuovo catalogo garantisce di poter arredare casa oggetti di tendenza: vediamo, allora, 5 divani letto IKEA per il 2020.