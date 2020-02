Re Giorgio non sbaglia un colpo, neanche per la Emporio Armani Autunno-Inverno 2020/2021: la sfilata della collezione giovane è andata in scena all’Armani Teatro disegnato da Tadao Ando in occasione della Milano Moda Donna, un set essenziale immerso nel buio che ricorda un ring.

Lo show parte con i look della R-EA la capsule del brand realizzata con tessuti riciclati all’interno delle collezioni femminili e maschili. Lungo le pareti, quasi fosse un’installazione artistica, scorre la scritta: “I’m saying yes to recycling” che era già apparsa sui giacconi presentati durante il fashion show della collezione maschile, a gennaio 2020.

“Il sostegno all’ambiente è necessario: occorre conservare il pianeta per quelli che verranno dopo di noi. Mi sembra molto importante fare un richiamo al problema a ogni mia sfilata“, ha spiegato Giorgio Armani, sempre più attento alla compatibilità della moda con il tempo presente.

Giocano sulle texture le proposte femminili: dal velluto fino al cotone. I pantaloni sono ampi e dalle pieghe irregolari, i tagli morbidi o squadrati. Il pied-de-poule è maxi e particolarmente riuscito sui top avvolgenti. In corto viene declinata la lunghezza delle gonne, degli abiti e degli shorts. La tendenza? Abbasso le tendenze.

“Ho voluto regalare la massima libertà di scelta alle donne che sanno come gestire queste tante possibilità a seconda del fisico e dell’attitudine – ha fatto sapere Armani – Ed è una vera libertà perché le tendenze non significano niente: la moda deve migliorare la donna che vive oggi. Io credo che in questo momento più che mai le tendenze non ci sono perché non devono esserci e non è giusto che ci siano“.

Gli abiti per la sera escono in look gemelli: rouches, che movimentano e lasciano in vista una spalla e le gambe, con dettagli leziosi come i volant, i boa di maglia, il pizzo.

Tre i colori della palette: verde bosco, blu elettrico e nero.

Gli accessori Emporio Armani Autunno-Inverno 2020/2021 sono mignon, come le micro borse ora a secchiello ora squadrate. A volte impreziosite da una spolverata di glitter.

Nel front row siedono, tra le altre, Margherita Buy e Gianna Nannini, che ieri sera si è esibita all’Armani Privé per la serata Giorgio’s, Fiammetta Cicogna, Levante, Eva Riccobono e Paola Cortellesi.