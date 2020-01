Eros Ramazzotti: dopo Marica un flirt con Tatiana Kotova, ex Miss Russia?

Uno dei cantanti italiani più amati, in patria e all’estero, sembra proprio essersi rimesso in carreggiata dal punto di vista sentimentale. Stiamo parlando di Eros Ramazzotti, che l’anno scorso ha visto concludersi il suo storico matrimonio con Marica Pellegrinelli, durato ben 10 anni. All’orizzonte si affaccia la sagoma ben delineata di una bellezza “esotica”, la ex Miss Russia Tatiana Kotova.

Ormai diventato single, il cantante ha mantenuto rapporti molto cordiali con la madre dei figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio,tanto da aver affermato che “il rapporto basato sul rispetto, quello che mi hanno insegnato i miei genitori e che io con tutte le mie forze voglio trasmettere ai miei figli, non verrà mai intaccato. Potrei dire ‘Sono cose della vita’… bella canzone. Sapete per caso di chi è?“.

Eros inoltre, come spesso accade in questi casi, è stato recentemente al centro di vari articoli di cronaca rosa per la presunta relazione con la Miss Italia Carolina Stramare, appena lasciatasi con il fidanzato. Entrambi però hanno seccamente smentito la notizia.

La coincidenza dell’incontro con Tatiana Kotova, di professione cantante e modella ma anche reginetta di bellezza sovietica nel 2006, ha dunque fatto impazzire i radar dei professionisti del gossip. L’artista romano si trovava in vacanza alle Maldive e qui, presso l’Heritance Resort, ha fatto la conoscenza della bellezza russa.

La coppia si è così lanciata in un ballo nella sala della struttura, che ha lasciato trasparire un certo feeling, anche perché la stessa cantante 36enne – oltre 550mila follower su Instagram – come testimonia il video caricato sulla piattaforma social che documenta la loro prova volteggiante. La donna appare molto divertita dalla circostanza, e lo stesso Eros lascia trasparire una certa soddisfazione.

Due matrimoni falliti alle spalle (il primo con la showgirl Michelle Hunziker), Ramazzotti è di sicuro in cerca di un po’ di felicità dopo un periodo difficile. Chissà che questo flirt o conoscenza interessante non gli possa garantire un certo sollievo.