T-Shirt bianca: gli abbinamenti perfetti

La t-shirt bianca è uno di quei pezzi che non conosce età o stagione, amata da star e celebrities: funziona alla perfezione in look casual, abbinata con un paio di jeans e delle sneakers bianche, sia per outfit più ricercati, magari con tailleur pantalone e décolleté con il tacco alto.

La t-shirt deve il suo nome alla sua stessa sagoma a forma di T che è conferita dalle maniche corte, girocollo e dal taglio del busto dritto, ma può essere proposta in molteplici versioni (con manica lunga, corta, a tre quarti), svariati tessuti, dal filato di cotone alle fibre sintetiche (il requisito fondamentale è lo spessore contenuto che differenzia la maglietta da altri capi d’abbigliamento) e può essere personalizzata con stampe o applicazioni.

Negli anni Cinquanta, attori celebri come James Dean o Marlon Brando ne hanno dichiarato il successo indossando sul grande schermo la maglietta bianca a maniche corte con un paio di jeans. Dagli anni ottanta in poi la t-shirt è diventata poi un mezzo per divulgare messaggi di ogni genere, da quelli politici a quelli più ironici, passando per l’arte e la musica.

Gli abbinamenti perfetti, secondo le tendenze della moda attuale? Ecco 7 outfit sfoggiati dalle star tutti da copiare.

T-Shirt bianca e tailleur

Total white très chic per Nicoletta Romanoff che ha scelto di indossare una semplice t-shirt bianca con un tailleur con pantaloni palazzo e giacca a un bottone. Nota dorata con la borsa a mano in pelle metallizzata

T-shirt bianca e gonna lunga a ruota

Splendida la modella etiope Liya Kebede sul tappeto rosso per i Fashion Awards 2019 che si sono tenuti alla Royal Albert Hall a Londra: ha abbinato la gonna creata da Pierpaolo Piccioli per Moncler 1 con una T-shirt Simone Rocha 4 Moncler con scollo ricamato.

Jeans boyfriend, cardigan e T-Shirt

Jeans e maglietta bianca, il più classico degli outfit, è rivitalizzato da Gigi Hadid con un cardigan multicolor e stivali beige.

T-Shirt bianca con pantaloni di pelle

L’effortless chic secondo Emmanuelle Seigner: l’attrice francese in occasione della sfilata Alexandre Vauthier Haute Couture Spring/Summer 2020 ha indossato una t-shirt bianca con scritta insieme a pantaloni in pelle nera e cappotto trequarti blu notte bordato di nero.

Pantaloni a palazzo e t-shirt

Wanda Nara, tra le più celebri delle WAGS, alla sfilata di Elisabetta Franchi Fall-Winter 2020/2021 ha abbinato una t-shirt bianca – legata in vita per sottolineare le forme prosperose – con un completo verde acqua in lurex.

T-shirt e jeans culotte

Outfit Miu Miu per la cantautrice francese Clara Luciani: camicia in pelle scamosciata decorata con motivo geometrico, ricamato con perline, indossata con maglietta bianca e pantaloni in drill con gamba ampia. Ai piedi ballerine con design a punta in denim impreziosite da applicazioni gioiello.

T-Shirt + sneakers bianche

È un look casual quello scelto dalla modella Grace Elizabeth con tailleur cammello portato con una t-shirt e sneakers bianche e un Teddy coat cammello. Accento verde smeraldo con la Chanel con motivo matelassé.