Film del giorno: cosa vedere il 18 marzo

Cosa c’è questa sera in tv? Ecco tante proposte per conoscere quel è il film del giorno che viene trasmesso sulle reti Rai, Mediaset, Sky, Amazon Prime e Netflix. In questo momento in cui tutti gli italiani si ritrovano chiusi in casa per evitare di diffondere il contagio da Coronavirus, chi non lavora ha una necessità del tutto inedita: come riempire il proprio tempo senza annoiarsi eccessivamente?

Tra le tante risposte alla quarantena c’è la possibilità di vedere un film tra i tantissimi disponibili. Al giorno d’oggi, infatti, fra televisione e servizi di streaming c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ecco allora la nostra rubrica Film del giorno, in cui vi suggeriamo le pellicole da non perdere.

Film del giorno in tv: Assassinio sull’Orient Express

Alle 21.25 su Rai 1 va in onda questo film corale che riunisce un cast pazzesco intorno alla più classica delle trame alla Agatha Ahristie. Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer e Daisy Ridley, oltre ovviamente a Kenneth Branagh, anche regista, nei panni del protagonista, il detective Poirot.

Il celebre convoglio ferroviario viene bloccato da una valanga e durante l’incidente si verifica un omicidio misterioso. Il direttore del treno chiede dunque al famoso Poirot di risolvere il caso. Questi dunque blocca tredici passeggeri, tutti potenziali sospettati e dà il via a un’indagine dai risvolti sorprendenti.

Film del giorno su Sky: Mangia, prega, ama

Alle 21 su Sky Passion il fortunato adattamento del celeberrimo libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, qui interpretata da una splendida Julia Roberts. Scrittrice di successo, la donna cade tuttavia in depressione dopo un divorzio e una storia d’amore finita male. Presasi un anno sabbatico la protagonista viaggia in Italia, in India e in Indonesia, riscoprendo la serenità. Nel cast anche il nostro Luca Argentero.

Film del giorno su Netflix: Guardia del corpo

A quasi 30 anni di distanza dall’uscita nelle sale cinematografiche possiamo rivedere anche questo classico del romanticismo, che vede come protagonisti una inedita coppia formata da Kevin Costner, il bodyguard del titolo, e Whitney Houston, la cantante che lo assume per proteggerla da uno stalker. Impossibile dimenticare la canzone I Will Always Love You inclusa nella colonna sonora.

Film del giorno su Amazon Prime Video: La vita possibile

Concludiamo con un film italiano che vede protagoniste due attrici bravissime quali Margherita Buy e Valeria Golino. Nella pellicola di Ivano De Matteo la prima è Anna, donna in fuga da un marito violento che viene accolta dall’amica Carla, attrice di teatro. Tra le due nasce un bellissimo rapporto di solidarietà, all’insegna della speranza e della comprensione tra donne.