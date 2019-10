I 10 film più belli di Angelina Jolie

Non solo Maleficent: Angelina Jolie, dal suo debutto cinematografico, con il film Cyborg 2 del 1993, a oggi ha interpretato una serie di personaggi in film da non perdere che hanno segnato in modi diversi la storia del cinema.

Figlia d’arte, dopo i primi anni come modella, è comparsa giovanissima in ruoli minori in pellicole accanto al padre, l’attore Jon Voight, e in alcuni videoclip per Antonello Venditti e i Rolling Stones (in Anybody Seen My Babe, del 1997, interpreta una sexy – e indimenticabile – spogliarellista).

Nella sua ormai lunga carriera, Jolie ha vinto due Oscar (nel 2000 come Miglior attrice non protagonista per Ragazze interrotte e nel 2014 il Premio umanitario Jean Hersholt, un Oscar speciale assegnato per contributi a cause umanitarie); 3 Golden Globe (su 8 candidature), 2 Saturn Award (su 6 candidature) e 2 Screen Actors Guild Award (su 4 candidature).

In attesa di vederla di nuovo sul grande schermo, in Maleficent 2: Signora del Male, ripercorriamo la sua vita professionale attraverso i 10 film più belli preferiti dalla redazione.