Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono di nuovo genitori: il 19 novembre è nata Flaminia, terzogenita della coppia. I campioni del tennis italiano hanno annunciato l’arrivo della piccola con una story pubblicata sul profilo Instagram del papà. Successivamente Fabio Fognini ha condiviso uno scatto che lo ritrae con la neonata tra le braccia, accompagnato dalla didascalia “Benvenuta piccola principessa” e a corredo un fiocco rosa. Flaminia è nata alle 16.42 in un ospedale di Barcellona.

I due tennisti avevano annunciato la gravidanza nel luglio 2021, poco prima che lui partisse alla volta di Tokyo per i Giochi Olimpici. “Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento”, aveva scritto Flavia, mostrando il suo pancione già evidente sul suo profilo Instagram.

Flaminia è la terza figlia della coppia e anche per lei, naturalmente, nella scelta del nome è stata rispettata la tradizione di famiglia: quella della lettera F. I nomi dei componenti della famiglia, infatti, – a partire dai genitori Flavia e Fabio, cominciano tutti per F. I primi due figli della coppia, ad esempio, si chiamano Federico e Farah, e hanno rispettivamente cinque e due anni. Fognini aveva rivelato questa tradizione di famiglia a Verissimo nel 2019, poco prima che nascesse la sua bambina: “Non abbiamo ancora deciso il nome ma sicuramente inizierà con la F, come tutti noi in famiglia. È un obbligo, se no mio papà si arrabbia”.

Flavia e Fabio si sono sposati nel 20016 e il loro primo figlio è nato nel 2017, nel 2019 è arrivata la piccola Farah e ora, a completare la famiglia, Flaminia. Dopo i festeggiamenti per la nascita della piccola Fabio partirà per la Coppa Davis, che si terrà dal 25 novembre a Torino.