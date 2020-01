Per realizzare salse, vellutate e montare panna, uova e maionese i frullatori a immersione sono un grande aiuto in cucina: ecco i 5 minipimer migliori del 2020 tra le marche più affidabili, da Braun a Bosch.

Perché questi piccoli elettrodomestici sono indispensabili nella preparazione di pranzi, cene e dolci? Cosa fanno di diverso rispetto a robot e tritatutto?

Le caratteristiche vincenti dei frullatori a immersione che li permettono di differenziarsi dalle altre proposte e di essere a esse complementari sono fondamentalmente tre. Occupano poco spazio in dispensa. Sono ergonomici, molto pratici e maneggevoli, dall’uso snello, con accessori smart, facili da usare e semplici da pulire. Si possono utilizzare direttamente nelle ciotole o nelle pentole, anche su cibi da tritare ancora caldi.

Proprio per queste ragioni sono molto versati e permettono di realizzare: frullati e frappè, maionese e salse, vellutate e passati di verdura, pesti, omogeneizzati e pappine.

Tutti i modelli sul mercato vengono forniti del pratico bicchiere, stretto e lungo, solitamente anche graduato per il dosaggio degli ingredienti. Ma alcune proposte prevedono accessori aggiuntivi per moltiplicarne le possibilità.

I 5 frullatori a immersione migliori 2020

Il minipimer va scelto in base alle proprie esigenze e, naturalmente, al budget disponibile. Ne esistono con diverse velocità e potenza, semplici, con sbattitore o combinati, i più completi.

Imetec Professional Serie HB 2000

Molto completo come aiutante in cucina il frullatore ad immersione della Professional Serie di Imetec: frulla e passa alimenti caldi direttamente in pentola, grazie al gambo estraibile in acciaio inox e alla potenza di 600 W.

Prezzo consigliato 57,90 euro

Il miglior rapporto qualità-prezzo: a un costo accessibile, questo piccolo elettrodomestico è davvero versatile, consente di realizzare piatti completi con un click.

Braun Multiquick 3 MQ 3000 Smoothie Plus

Il MultiQuick 3 è dotato di tecnologia POWERBell Plus, con una lama più affilata ed efficiente. Il controllo a due velocità è intuitivo e facile da usare, mentre il pratico sistema brevettato EasyClick consente di sostituire in modo rapido e veloce tutti gli accessori.

Prezzo consigliato 45 euro

Bosch MSM67110

Un prodotto leggero, con impugnatura ergonomica e rivestimento soft touch. Il piede ha una lama in acciaio a quattro elementi QuattroBlade e sistema anti schizzo AntiSplash, mentre il contenitore risulta particolarmente pratico per il coperchio incluso.

Prezzo consigliato 38,62 euro

Moulinex DD6558 Quickchef 3in1

Il frullatore ad immersione Quickchef di Moulinex ha un motore da 1000 W ad alte prestazioni, 10 velocità regolabili non stop e un quadro dei comandi intuitivo, facile da usare. A completamento vengono forniti un bicchiere da 800 ml, un tritatutto da 500 ml per sminuzzare facilmente vari ingredienti e una frusta per sbattere senza fatica.

Prezzo consigliato 62,99 euro

Ariete Pimmy Frullatore 3 in 1

Un’altra proposta multifunzionale, in quanto corredata da un set completo di accessori che la rendono perfetta per molteplici preparazioni. La frusta per montare e la tazza tritatutto da 500 ml ne fanno un piccolo elettrodomestico multiuso versatile che accontenterà ogni esigenza in cucina.

Prezzo consigliato 39,90 euro

