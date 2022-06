Un annuncio ha sconvolto i fan di Game of Thrones, la serie cult più vista e amata al mondo, tratta dalla saga letteraria di George R.R. Martin. Sì, perché se ad agosto 2022 è prevista l’uscita su Sky di House of the Dragon – prequel che racconta le vicende ambientate quasi 200 anni prima della serie originale – ancora non si era mai parlato ufficialmente di un sequel. O di un capitolo che raccontasse il futuro dei personaggi, dopo le vicende delle otto stagioni.

Ma secondo l’Hollywood Reporter, HBO starebbe lavorando alla creazione di uno spin-off che vede come protagonista assoluto Jon Snow.

A quanto sembra, quindi, Kit Harington torna a indossare i panni del personaggio che l’ha reso famoso in tutto il mondo, all’interno di uno spin-off che potrebbe includere anche altri protagonisti tra i più amati della saga, da Sansa Stark (Sophie Turner) a sua sorella Arya (Maisie Williams).

Al termine della tanto discussa ottava stagione di Game of Thrones, Jon snow aveva scoperto di essere in realtà Aegon Targaryen, ovvero un potenziale erede del Trono di Spade. Ma esiliato da Westeros, Snow viaggiava a nord della Barriera con i Bruti e così terminava la sua linea narrativa. Proprio da qui potrebbe ripartire il sequel interamente dedicato al personaggio di Kit Harington, che sempre secondo la rivista americana, avrebbe acconsentito di recitare nella parte.

Purtroppo ancora non sono stati rilasciati i dettagli sulla trama, né il titolo del progetto. Mentre per quanto riguarda l’imminente House of the Dragon, sappiamo che si tratta della storia della Casa Targaryen, l’ultima famiglia di Signori dei Draghi dell’antico impero di Valyria. In particolare, i protagonisti della nuova serie sono il leggendario re Viserys Targaryen, la figlia, la principessa Rhaenyra, e il fratello, il principe Daemon.