GF vip, il crollo di Jessica Selassié snobbata da Alessandro Basciano

All’interno della casa del Grande Fratello vip nascono continuamente nuovi amori, tranne per Jessica Selassié. La principessa etiope, single da molto tempo, sperava di trovare la persona giusta durante questa esperienza. Lo ha ammesso più volte anche al conduttore Alfonso Signorini, chiedendogli di far entrare al reality un “bonazzo” per lei.

Negli ultimi giorni, Signorini l’ha decisamente accontentata, introducendo il nuovo concorrente Alessandro Basciano, biondo imprenditore 32enne che ha immediatamente colpito le donne della casa. Selassié ha accolto di buon grado la new entry, dimostrando sin da subito il suo interesse per lui.

A quanto pare, però, Basciano è più orientato verso l’influencer Soleil Sorge e l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni (che dopo il suo ingresso ha fatto una brusca retromarcia nella frequentazione con un altro concorrente della casa, Gianmaria Antinolfi).

Mentre Sorge si è tirata fuori dai giochi affermando di avere un fidanzato ad aspettarla fuori, l’arrivo dell’ex tentatore di Temptation Island ha però agitato le acque fra Codegoni e Selassié. Le due avevano stretto una forte amicizia in questi mesi, ma negli ultimi giorni stanno nascendo delle incomprensioni fra di loro.

Selassié, in particolare, totalmente snobbata da Basciano, si è lasciata andare ad uno sfogo proprio con l’amica:

“Mi sono stufata di essere felice per gli altri. Credo sia naturale che mi piaccia passare del tempo con una persona che mi interessa. Non devo basare questo percorso sull’amore? Sono venuta qua a posta. Cioè anche, io questo percorso lo baso anche sull’amore, fuori non ho trovato nessuno e speravo di trovarlo qui dentro. Io mi sento sola, dopo l’ora di pranzo spariscono tutti e non so con chi stare. Per Miri è arrivato Biagio, Lulù è con Manuel, tu con Ale adesso e io non so cosa fare spesso. Nessuno mi vuole, nessuno mi tocca. Non ho mai incontrato uno che ho dovuto rifiutare io”.

In seguito a questo crollo emotivo, il chirurgo Giacomo Urtis ha voluto dire la sua a Codegoni:

“Se non ha uno da cinque anni il problema è suo perché qualcuno che se la piglia in giro c’è, è una bella tipa. Che uno debba aspettare che al GF entri un bonazzo per te beh no, il bonazzo deve anche decidere con chi stare. Non è che se entra un bonazzo è per te”.