GF vip: scontro a tre fra Alex Belli, Soleil Sorge e la madre di lei

Al Grande Fratello vip, l’effervescente incontro fra Alex Belli e la quasi suocera – come ha sottolineato scherzando il conduttore Alfonso Signorini – Wendy Kay, è stato uno dei momenti focus della puntata di lunedì 20 dicembre 2021.

Uno degli argomenti più discussi fra le dinamiche nate nel reality quest’anno, infatti, è proprio l’ambigua storia d’amore/amicizia che l’attore ha avuto con l’influencer Soleil Sorge. Rapporto che ha provocato le conseguenti reazioni d’ira della moglie, la modella Delia Duran. A quanto pare, però, per molti (compresa Sorge) il tutto sarebbe stato orchestrato proprio dai due coniugi, che avrebbero messo in scena questa farsa soltanto per creare audience, a discapito dei veri sentimenti provati dalla ragazza nei confronti dell’attore (recentemente uscito dalla casa e non più in gara).

Lunedì 20 dicembre la madre di Sorge è stata invitata in trasmissione per fare una sorpresa alla figlia che non vedeva da tempo. Successivamente, le è stata data la possibilità di avere un confronto con l’attore, per il quale aveva speso parole poco carine sui social:

“Se incontrassi Alex gli direi tante cose e non saprei da dove iniziare. All’inizio direi a lui e Delia di vergognarsi. Pianificavano tutto prima di entrare e hanno fatto il loro scempio, uno show pessimo. Lui doveva avere un po’ di ritegno e non spingersi oltre. Ricordiamoci che è lui che ha detto che è innamorato”.

Sotto richiesta di Signorini, Belli ha raggiunto le due donne al di fuori della porta rossa, per rispondere alle accuse ricevute. “L’unica cosa che posso dire è che voglio un grande bene a Sole. Mia moglie sta male e in questo momento dobbiamo recuperare il nostro rapporto”, ha affermato l’attore. Sorge, che poco prima aveva assistito ad un video nel quale Delia Duran – ospite a Verissimo insieme al marito – parlava di lei, ha replicato: “Se tua moglie sta male forse dovrebbe stare a casa e non in televisione”. “Il tuo è stato un piano diabolico”, ha aggiunto poi Wendy Kay.

Il dibattito si è concluso con il tentativo pacifico da parte di Alex Belli di appianare la situazione: “Sole, quando ti guardo negli occhi mi ritorna in mente tutto ciò che abbiamo vissuto qui dentro e fidati, quando vedrai le mie interviste sentirai le belle parole che ho speso su di te”. “Ci mancherebbe”, ha aggiunto lei in conclusione.