Ciò che i fan del Grande Fratello vip stavano immaginando già da qualche settimana si è finalmente concretizzato: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono baciati. Tutto è nato da un momento di sconforto vissuto dalla modella, in seguito al quale l’imprenditore napoletano è subito arrivato in soccorso per cercare di tirarle su il morale.

Seduta in giardino, Calemme ha confessato in lacrime di sentirsi fuori luogo. A quel punto, Antinolfi è riuscito a farla ragionare e farle tornare il sorriso con delle parole di conforto:

“Stai facendo un’esperienza particolare. Ti stai arricchendo e ti stai guardando dentro”.

Lui le ha poi confessato di aver sentito la sua mancanza durante la giornata, dal momento che la modella aveva preferito isolarsi dagli altri coinquilini, perché demoralizzata. Sempre più complici, i due si sono abbracciati e, nascosti sotto le coperte, si sono scambiati un timido bacio.

“Si baciano!” ha esclamato in quel momento la principessa etiope Jessica Selassié, che ha intravisto la scena dalla cucina, dove si trovava con l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Le due concorrenti hanno poi raccontato l’accaduto all’ex tentatore di Temptation Island, Alessandro Basciano.

Ed è proprio con lui che, in seguito, Gianmaria Antinolfi si è trovato a scambiare delle confidenze su quanto successo in giardino. “Mi ha dato un bacio a stampo”, ha confessato felice.

Basciano ha subito reagito sfoggiando un grande sorriso, conscio dell’interesse dell’amico verso Federica Calemme. Anche gli altri concorrenti avevano immediatamente percepito il flirt scoppiato fra loro, dopo l’arrivo della modella nella casa e, alla fine, tutto si è realmente realizzato (nel migliore dei modi).