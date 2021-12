GF vip: perché è scoppiata la lite in studio fra Aldo Montano e Alex Belli

Nonostante l’aria natalizia, non c’è pace nello studio del Grande Fratello vip. Durante la puntata di lunedì 20 dicembre 2021, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto affrontare una disputa fra due ex concorrenti del reality, presenti in trasmissione.

Si tratta dell’attore Alex Belli e dell’ex schermidore olimpico Aldo Montano. Entrambi recentemente usciti dalla casa, si sono trovati faccia a faccia e hanno finalmente affrontato le questioni che avevano in sospeso. I due, infatti, inizialmente avevano un bel rapporto a tal punto che – insieme al nuotatore Manuel Bortuzzo – all’interno della casa si facevano chiamare “I tre moschettieri”.

Con il passare del tempo, però, il legame è andato ad incrinarsi. Soprattutto perché Montano ha cominciato a perdere fiducia nella credibilità di Belli, in seguito al rapporto ambiguo d’amore/amicizia nato fra lui e l’influencer Soleil Sorge all’interno della casa. Rapporto che ha provocato reazioni esplosive da parte della moglie di Belli, la modella Delia Duran, la quale assisteva da casa.

Per molti, compreso Montano, i due coniugi avrebbero orchestrato un copione che Alex Belli ha poi recitato all’interno del programma, prendendo in giro tutti. Lo sportivo lo ha anche ribadito sui social, una volta uscito dal reality:

“All’inizio del programma c’era una bella amicizia tra me, lui e Manuel, ci chiamavamo i tre moschettieri. Poi c’è stato il litigio e la storia delle telenovela, vera o finta non si sa. Delia? Se è tutto finto ed ha inscenato la cosa con la moglie è una cosa orribile perché ha preso in giro tutti noi della casa del GF Vip e voi come spettatori. Se fosse tutto vero è forse più grave perché, così facendo, da uomo ha mancato terribilmente di rispetto alla propria donna e anche ad un’amicizia o amore che stava nascendo all’interno della casa con Sole. In entrambi i casi credo che sia stata una brutta figura”.

In puntata, Signorini ha dato la parola a Montano, che ha ribadito nuovamente il suo pensiero, dando a Belli del falso e dell’egocentrico. L’attore, poi, ha avuto diritto replica: “Noi abbiamo riposto le armi, le sciabole. Ti ricordi quando ci siamo abbracciati. Dovresti essere un po’ meno. Non sono egocentrico. Di quello che ho vissuto mi sono preso le responsabilità. Occhio a dare giudizi sbagliati”.