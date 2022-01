Tante emozioni nella casa del Grande Fratello vip dove, questa volta, il protagonista è un concorrente inaspettato. Una persona che di solito viene chiamata in causa per far divertire il pubblico e regalare momenti di spensieratezza: Giucas Casella.

Durante la puntata di lunedì 10 gennaio 2022, il noto illusionista ha ricevuto una splendida sorpresa dalla compagna Valeria Perilli, grande doppiatrice italiana. Tutti hanno immediatamente riconosciuto la sua voce, prestata ad alcuni iconici personaggi del mondo della tv, come Miranda Hobbes nel telefilm Sex and the City.

Perilli ha avuto la possibilità di raggiungerlo nella casa e dedicargli delle toccanti parole:

“Eccomi qua finalmente, ho aspettato un po’ prima di venirti a trovare perché volevo ti sentissi libero di muoverti in questa casa. Ti sono sempre stata accanto e sempre lo rimarrò nel bene e nel male. Io ho sposato la tua causa tanti anni fa e intendo tenere fede a quello che io chiamo patto d’amore.”

Di fronte a questa dichiarazione, Casella si è subito commosso. La coppia è legata da una lunga relazione che dura da oltre 40 anni che, tuttavia, non è mai arrivata al matrimonio. A questo proposito, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto all’illusionista il motivo per il quale i due non si fossero mai sposati e, dopo qualche istante, è accaduto qualcosa di inaspettato.

Casella si è inginocchiato e ha chiesto a Valeria Perilli di sposarlo. A quel punto, lei – in abito elegante e con le lacrime agli occhi – ha esclamato emozionata un bel sì. Un bellissimo momento che si è concluso con un grande applauso partito in studio e le congratulazioni degli altri concorrenti.