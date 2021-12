GF vip: la lettera di Alex Belli alla moglie Delia Duran, prima del suo ingresso

L’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello vip si prospetta l’ingresso più atteso di questa edizione del reality. In effetti, la modella è già stata abbastanza protagonista della casa, pur non essendo una concorrente diretta dello show.

Questo a causa delle dinamiche create da lei e dal marito Alex Belli, ex concorrente del programma, eliminato soltanto poche settimane fa. Durante il suo percorso, l’attore ha infatti stretto un legame un po’ ambiguo con l’influencer Soleil Sorge. Entrambi hanno ammesso di provare interesse l’uno per l’altra e si sono lasciati andare a dei baci appassionati.

Ovviamente l’atteggiamento di Belli non è per niente piaciuto alla modella, la quale ha prima fatto irruzione nella casa più volte per palesare il suo disappunto, poi si è fatta paparazzare mentre baciava (per finta) un altro uomo. Infine, si è recata nuovamente in trasmissione per lasciare pubblicamente il marito, ma ci ha ripensato di fronte alle insistenze di lui, che ha violato le norme anti-covid abbracciandola e facendosi eliminare automaticamente dal programma.

Alla fine i due sono andati via mano nella mano e pare abbiano ritrovato serenità nel loro rapporto, ma sono stati duramente criticati e accusati di aver orchestrato tutto secondo un copione messo in scena per fare audience. L’imminente ingresso di Duran nella casa secondo molti ha avvalorato ancora di più questa ipotesi. Noncurante delle chiacchiere, Belli ha fatto pubblicare su Novella 2000 una lettera d’amore per la moglie, augurandole buona fortuna per questa occasione:

“Cara Delia, ed eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa. Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. Lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore.

Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono veramente perso, e mai, mai come in questo periodo lontano dai tuoi sguardi, dalla tua pelle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi rassicurano, ho capito quando tu sia fondamentale per me, per la mia vita, per il mio equilibrio.

Con questa lettera voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei e per quanto sia una donna veramente speciale. Una donna che voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore”.