Dopo aver trascorso soltanto tre giorni all’interno della casa del Grande Fratello vip, Delia Duran è già esasperata. La modella era entrata nel reality con l’intenzione di avere un confronto con Soleil Sorge, con la quale il marito Alex Belli aveva instaurato (durante la sua permanenza nello show) un ambiguo rapporto di amicizia che ha messo in crisi il loro matrimonio.

Una volta dentro, però, Duran e Sorge si sono tenute a debita distanza in seguito a diversi battibecchi. “Vorrei fare un saluto ad Alex, amato dentro e fuori la casa. Un bacio per tutto quello che ci hai dato”, aveva esclamato alle telecamere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne durante la cena organizzata per il compleanno di Kabir Bedi. La modella, che in quel momento era seduta al tavolo insieme agli altri concorrenti, di fronte alla dedica è rimasta in silenzio ma non ha digerito la frecciatina.

Come se non bastasse, durante la puntata di lunedì 17 gennaio 2022, il conduttore Alfonso Signorini le ha mostrato un tweet che Belli ha pubblicato in risposta alla frase di Sorge: “Vorrei ringraziare Soleil, l’unica che mi pensa ed è connessa come la mia essenza. Chi ha orecchie, intenda!”.

Di fronte a queste parole – che l’attore avrebbe pubblicato dopo aver visto la moglie parlare male di lui – e l’ennesimo litigio con Soleil Sorge avvenuto durante la messa in onda, Delia Duran è crollata:

“A questo punto direi che ho già le mie risposte pronte, perché non ce la faccio più con questa storia. Questi battibecchi, questi continui confronti… davvero, mi dà tanto fastidio. Sono stanca di questa storia, l’unica cosa che io ti chiedo Alex, se tu sei consapevole di quello che scrivi e che vuoi nella tua vita”.

In risposta, Belli ha cercato di far ragionare la moglie, invitandola a non prendere decisioni affrettate:

“Non c’è bisogno del confronto con me, ti devi concentrare, hai voluto fare la tua esperienza e allora vivila. Parla con Soleil, trovate un linguaggio. L’amore che ho per te è una cosa, l’amicizia e tutto quello che siamo io e Sole è un’altra”.