Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sono sempre più vicini. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 stanno vivendo un momento di grande complicità e gli sguardi e le effusioni si susseguono sempre di più. La showgirl e l’ex concorrente del Gf 11 si sono lasciati andare ad un momento d’intimità in cui, tra bisbigli a fior di labbra e occhi negli occhi, è scattato anche un bacio.

Una complicità palpabile, che la showgirl non aveva con Nicola Pisu, nonostante l’intimità che si era creata tra i due prima che Pisu uscisse dalla casa di Cinecittà. Trevisan e D’Anelli si rincorrono da giorni. Lui aveva anche confidato a Manila Nazzaro di sentirsi molto attratto da Miriana e di aver avuto spesso voglia di baciarla. “Se ne hai voglia dovresti farlo“, aveva risposto lei.

A frenarlo, a quanto pare, è il pensiero della sua compagna Silvana Curcio che lo guarda da casa. In merito alla sua relazione, D’Anelli si era già confidato con l’ex velina di Striscia la Notizia, durante una discussione che riguardava principalmente la storia d’amore tra Alex Belli e Soleil Sorge.

“Miriana, anche io sono fidanzato ma non ce la faccio a non abbracciarti la mattina. Quindi? che faccio non ti abbraccio più?“. Lei aveva risposto che quantomeno non è ancora sposato con Silvana Curcio e non condividono un progetto di vita insieme. Ma D’Anelli aveva espresso chiaramente il suo pensiero: “La gente va rispettata lo stesso, no? Ah solo con l’anello al dito va rispettata. Non lo sapevo“. La complicità tra i due, tuttavia è sempre più evidente, a prescindere dal bacio, e non è sicuro che non decidano di assecondarla.