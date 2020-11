Ghirlanda di Natale: 5 idee originali per decorare casa

Uno dei modi più eleganti e di tendenza per decorare la casa in prossimità delle festività è la ghirlanda di Natale. Non deve sempre essere tradizionale, anzi, online e nei negozi potete trovare tante idee originali, alcune realizzabili anche a casa. Dato il momento difficile che stiamo attraversando, perché non dare sfogo alla fantasia per concludere l’anno con il sorriso?

La ghirlanda di Natale ha in realtà origini antichissime. Infatti fin dal paganesimo venivano realizzate corone decorative di foglie, per varie celebrazioni. Questo simbolo, per noi oggi strettamente legato al Natale, in realtà si può ritrovare anche in altre culture e altri credi religiosi.

Un po’ di storia

Fin dai tempi dei romani gli atleti venivano premiati con una corona d’alloro per le loro vittorie, e questi oremi venivano poi appesi alle porte delle loro case. In Gran Bretagna e Germania, le tradizioni dei druidi si sono mescolate con quelle dei romani, e la ghirlanda è diventata così simbolo di vita e della forza della natura.

Però l’idea di tramutare la classica corona in un oggetto decorativo per il Natale è nata negli Stati Uniti d’America. Che si tratti di rami di pino o agrifoglio, stoffa o altri materiali, l’importante è che garantisca alla vostra casa un’atmosfera di calore e di festività.

Sì, perché la ghirlanda di Natale oggi non si appende più solo sulla porta di casa, ma è diventata un vero e proprio elemento d’arredo. Specie quest’anno, con l’impossibilità di celebrare la regina delle feste in grande, un ambiente gioioso e ricco di elementi natalizi riscalderà il vostro cuore e quello dei vostri cari.

Nei negozi potete acquistarne di tutti i tipi, colori e materiali, e online sono tanti i tutorial che insegnano a creare con le vostre mani una corona, nei modi più disparati, da quelle tradizionali a quelle più pop e di tendenza.

5 ghirlande di Natale originali per decorare la vostra casa

Il Natale è la festa più classica, e se non volete sbagliare con le decorazioni affidatevi a ghirlande tradizionali. Se, invece, non avete paura di osare, non temete, non ci sono limiti alla creatività. Se il legno e i rami non sono la vostra passione, una base in polistirolo e stoffe a tema fanno al caso vostro. Volete, invece, davvero stupire? Potete costruire una ghirlanda di Natale persino con le costruzioni.

Creare questi addobbi in casa con i vostri bambini è semplicissimo, e loro ameranno essere parte dei preparativi. Vediamo insieme cinque esempi di ghirlanda per Natale 2020.

Ghirlanda minimal color oro

Less is more direbbero oltre oceano, un addobbo più essenziale può essere più elegante e d’effetto di uno eccessivamente appariscente. Bastano una corona di rami di pino, luci bianche e calde e un grande fiocco oro.

Ghirlanda con villaggio natalizio

Anche nel nostro paese, queste decorazioni iniziano a prendere piede al fianco (o al posto) del tradizionale presepe. Casette innevate, slitte, giostre, pupazzi di neve, li trovate in tutti i negozi, basterà scegliere quelle che più vi piacciono per decorare la corona.

Ghirlanda in feltro

Se cucire è la vostra passione o amate realizzare decorazioni home made, ecco un ottimo esempio per una ghirlanda interamente in feltro, dalla struttura, cucita intorno a un cerchio di polistirolo, alle decorazioni, a forma di renne.

Decorazione rosa

Per le inguaribili romantiche, ecco una proposta elegante e diversa dal solito, un’atmosfera innevata tra decorazioni rosa antico e bianco, fiori e una sofisticata figura alata che ricorda il mondo delle fiabe.

Ghirlanda Lego

No, non la state sognando, è realtà, la Lego ha realizzato una vera e propria corona fatta di mattoncini, con tanto di decorazioni colorate e quattro candeline per le quattro settimane dell’avvento, per i vostri bambini, ma non solo.