Come rendere i jeans eleganti

Rendere i jeans eleganti, si può con i giusti abbinamenti. Kaia Gerber, Bella Hadid e Olivia Palermo sono solo tre delle tante celebrities che con il denim sanno creare outfit ad alto tasso di glamour, grazie a scarpe, borse e capispalla che rendono il più casual dei pezzi d’abbigliamento in un passepartout anche per l’evento più chic.

Sempre in giro tra party, sfilate di moda e front row, sanno come vestirsi in modo versatile e mai banale, dando a ogni look un tocco personale pur rimanendo in linea con le tendenze di stagione.

Ecco qualche tip copiato da modelle e it girl per rendere i jeans eleganti.

Rendere i jeans eleganti con la giacca

T-shirt bianca e jeans è il più classico degli abbinamenti, reso celebre dalle top model degli anni Novanta: Kaia Gerber, che di Cindy Crawford è figlia, rispolvera il must e regala un tocco chic all’outfit con una giacca a quadri senza revers e bottoni dorati e tracolla di Celine.

Abbinare i jeans come Bella Hadid

Bella Hadid ha scelto i jeans per il party dopo la sfilata di Burberry. Per lei top bianco e open toe nere con tacco alto. Prezioso il capospalla: un cappotto in pelliccia sintetica del brand britannico con maniche svasate completo di un inserto a gilet in pelle sintetica che ne accentua la silhouette.

L’outfit con i jeans di Olivia Palermo

È un blazer doppiopetto in check la giacca scelta da Olivia Palermo per completare il suo look perfetto per il front row della sfilata Etro. La it girl americana ha creato un outfit super originale abbinando i jeans a una camicia bianca con décolleté con cinturino a punta griffate Casadei. A dare un tocco très chic? Il gilet lungo di seta e pizzo.